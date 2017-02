La Cabalgata del Humor y la batalla de coplas del Día de Andalucía, entre las novedades del Carnaval 2017

La concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Cádiz, María Romay, ha presentado hoy la programación oficial del Carnaval de Cádiz 2017. La edil ha destacado que se ha elaborado un programa “variado, completo y pensando en todos los públicos”, y ha resaltado las novedades, como la recuperación de la Cabalgata del Humor y una batalla de coplas así como un carrusel de coros con motivo del Día de Andalucía, entre otras.

Romay ha anunciado los conciertos gratuitos que se ofrecerán en la plaza de San Antonio a partir del jueves 23, cuando comienza oficialmente el Carnaval de Cádiz. Esa tarde-noche, tras la celebración de la Gala del Carnaval en la Escuela en el Gran Teatro Falla, tendrá lugar un concierto familiar de Radiolé, que comenzará a las 20:30 horas.

“Hemos pensado en los más pequeños y en las familias a la hora de confeccionar el programa. Nos parece justo y necesario prestar atención también a los niños y a los adolescentes y darles cabida en la programación”. Es por ello que el lunes, 27 de febrero, actuará el cantante de San Fernando Abraham Mateo, a partir de las 22:30 horas.

El miércoles 1 de marzo, los jóvenes y no tan jóvenes también tienen una cita en San Antonio con motivo del concierto de MáximaFM, a las 22:30 horas. El jueves 2 se mantiene la apuesta realizada el año pasado de reservar ese día a grupos y artistas gaditanos. Así, a partir de las 21 horas irán desfilando por el escenario The Electric Alley, The Agapornis y, por último, Alex O'Dogherty& La Bizarrería. Serán, por tanto, tres conciertos los que se celebren esa noche, comenzando el último de ellos sobre las doce de la noche.

El viernes 3 también pisará ese tablao un artista de la tierra, como es Antonio Lizana. El músico gaditano presentará esa noche su primer disco con una nueva discográfica, una multinacional, y serán varias las colaboraciones de primer nivel que acompañarán al cantaor y saxofonista que fusiona jazz y flamenco. Y por último, la “guinda” la pondrá el sábado 4 “un clásico ideal para el Carnaval, y además este artista es un seguidor de nuestra fiesta”, en referencia a Kiko Veneno, quien cerrará los conciertos gratuitos programados para este Carnaval 2017.

Romay ha destacado como novedad la recuperación de la Cabalgata del Humor, que se desarrollará el sábado 4 a partir de las 19 horas por el casco histórico, “intentando respetar en la medida de lo posible el recorrido original”. Y también se ha organizado un carrusel de coros en el barrio de Loreto para el viernes 3 de marzo, a partir de las 20 horas.

Asimismo, ha recordado que para el martes 28, con motivo del Día de Andalucía, se ha organizado una batalla de coplas y un carrusel de coros. La batalla se celebrará en extramuros, en cuatro escenarios ubicados entre Cortadura y la calle Brasil, a partir de las 13 horas. Los coros no cantarán en la batalla de coplas porque para estas agrupaciones se ha previsto el carrusel. Éste se desarrollará en el casco histórico de la ciudad, entre el Mercado, Plaza Mina y Mentidero, y desde las 18:00 y las 21:30 horas.

El martes también está previsto un espectáculo infantil de títeres a las 18 horas en la plaza San Francisco, circuitos de agrupaciones por La Viña, Candelaria, San Francisco y la calle América, y cerrará esta jornada festiva la quema del Dios Momo, encarnado este año por el autor de carnaval José Antonio Vera Luque. Será a las 21:30 en la palza de San Antonio.

A todo ello, ha añadido el pregón infantil y actuaciones infantiles en la plaza Ingeniero de La Cierva el primer sábado de Carnaval; el carrusel de coros en Segunda Aguada, la batalla de coplas del COAC 2017 ese mismo día en el Mercado; la final del Concurso de Romanceros en el Teatro La Tía Norica, el pregón de Antonio Rico Segura ‘Pero el de Los Majaras’ el sábado 25 en San Antonio; la Gran Gala del Carnaval con actuaciones de agrupaciones premiadas en el COAC que se celebrará esa noche en el Teatro Falla; y la IX Noche del Carnaval en La Calle, con actuaciones de los primeros premios del COAC en el barrio de La Viña y en San Antonio. Además del carrusel de coros y la Gran Cabalgata del domingo 26; el carrusel de coros del Lunes de Carnaval; el concurso de baile por tanguillos, la tarde infantil y juvenil de Carnaval que se ha fijado para el Miércoles en San Antonio, con concurso de disfraces y espectáculo musical; un espectáculo infantil de títeres también el miércoles en San Francisco; o la quema de la Bruja Piti el domingo en el Paseo Fernando Quiñones, entre otras actividades.

Relacionado con el Carnaval, en la Junta de Gobierno Local de hoy se ha aprobado la ampliación de horarios de los establecimientos hosteleros desde el 23 de febrero hasta el 5 de marzo y el 12 de marzo (Carnaval Chiquito). El concejal de Urbanismo, Martín Vila, ha señalado que se intenta dar respuesta a los hosteleros, pero también a la demanda. “Son días importantes para la ciudad y debemos promover medidas que potencien un sector tan importante para la ciudad como el de la hostelería”, ha manifestado. La ampliación será de dos horas sobre su horario habitual.

En la Junta de Gobierno Local también se ha aprobado la adjudicación de la carpa de Carnaval a la empresa Hermanos Toro. Vila ha recordado que este año se ha optado por unificar las dos carpas en una, con un acceso intermedio cubierto, lo que significa que la superficie total de la carpa será un 50% mayor que la del año pasado.