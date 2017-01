Coplas de altura desde 'La azotea'

Cuando las musas te llaman, no se les puede decir que no. Las musas visitaron a los hermanos Márquez Mateo, Los Carapapa, para que acudieran al presente Concurso, pese a haber anunciado que descansarían este 2017. Y así nació su comparsa, 'La azotea', una idea encantadora que no podían dejar de estrenar este año en el templo de los ladrillos coloraos. Recreando la mente de un carnavalero, donde surgen las ideas que meses después hacen reír o emocionan al aficionado, los Carapapa ofrecieron un repertorio de altura, destacando especialmente el segundo pasodoble a la crisis del PSOE. Los cuplés fueron el único lunar de un potentísimo grupo que sonó bien y que tiene condiciones como para sonar aún mejor en próximos pases.

Antes abrió la función el coro de Paco Martínez Mora, que añadió un punto vitalista y musical a su habitual solidez y poderío vocal. Un giro que sienta de maravilla a un grupo que aspira a ocupar el lugar que ha dejado el coro de Nandi Migueles en el cuarteto de finalistas. De momento, la primera toma de contacto con las tablas fue más que positiva. No ocurrió lo mismo con la chirigota 'Los pastelitos', que se presentaba con ingredientes de sobra para ser de las tenidas en cuenta en este COAC 2017 (chirigoteros y cuarteteros con tablas de sobra en el Concurso, la firma de Aragón y Lolo Seda...), pero cuya actuación dejó un regusto agridulce. Y es que su propuesta se quedó a medias, pese a la gran música de pasodoble y al talento de un grupo que evidenció sus orígenes cuarteteros, aprovechando un tipo -el de artistas latinos- que se prestaba a ello.

Por su parte, la comparsa de Conil 'Los pequeños' lució más en repertorio que en interpretación, aún dentro de lo correcto. No fue el caso de 'Martes XIII', muy desacertada. Tampoco tuvo su mejor noche la chirigota de Santoña, que no logró conectar con el respetable pese a su incuestionable entrega.