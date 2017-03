Pepito Martínez gana el Baluarte del Carnaval 2017

Pepito Martínez volvía ayer al mediodía a su casa tras un paseo por la Bahía cuando recibió una llamada que le sorprendió. El jurado del premio Baluarte del Carnaval, que cada año organiza la Fundación Cruzcampo, decidía reconocer la trayectoria del autor de tantas recordadas músicas de la fiesta. "La verdad es que no me lo esperaba, me ha cogido por sorpresa", afirmaba el premiado al teléfono.

José Martínez González, Pepito Martínez, Pepe 'el guitarra', recibirá este 2017 esta prestigiosa distinción que a lo largo de sus 19 años ha venido premiando las obras de grandes carnavaleros, empezando por Enrique Villegas en 1999. "Viendo las personas que lo han recibido hasta hoy en día, veo que es un reconocimiento a la constancia por estar tantos años en el Carnaval haciendo músicas", agradecía Martínez, que empezó a componer en el año 1985 con 'Hombres azules'. Antes, desde 1972, ya era componente de grandes comparsas de Antonio Martín y fue precursor del punteo en estas agrupaciones.

Desde esos 'Hombres azules', Pepito formó tándem durante 17 años con Joaquín Quiñones, firmando agrupaciones antológicas como 'Pulchinela', 'Noches de Falla', 'Suspiros de Cai', 'Charrúas' o 'El circo'. Luego (sólo ha descansado un año en su trayectoria carnavalesca) ha formado pareja con diferentes autores como Fran Quintana, Luis Ripoll, Antonio Rivas, Ramón Ruiz y Pepe Marchena y ha escrito varios años la comparsa portuense Los Majaras como 'Medio siglo', junto a Rivas. "Cada año, cada comparsa, tiene su cosa. La verdad sea dicha, recuerdas todas aquellas con las que has sido premiado pero también muchas comparsas que no lo han sido pero a las que se le tiene tanto cariño. Como ejemplo la primera, 'Hombres azules', que no pasó a la final pero quedó para la historia", respondía al ser cuestionado sobre si tiene alguna de sus muchas composiciones como favorita.

El músico se recupera en su casa del infarto que sufrió este concurso durante la actuación de su comparsa, 'Tres mil años', en cuartos de final. Precisamente el paseo que daba en la mañana de ayer antes de conocer la noticia era por recomendación del médico, "que me ha dicho que ya vaya andando un poquito", contaba el carnavalero. Según manifestaba, ya se encontraba mejor después de ser intervenido en dos ocasiones. "Y quiero agradecer al médico que me atendió de Urgencias en San Rafael, Mario Contreras, y al doctor que me ha intervenido en el Puerta del Mar, Ricardo Zayas, y todo su equipo", incidía. "También a mi familia y a mi comparsa que ha estado conmigo apoyándome todo el tiempo", añadió.

Lo que tiene claro es que "hará todo lo posible" para seguir en la fiesta y con la comparsa. "Sólo que me lo tengo que tomar con un poco más de tranquilidad", aseguró el galardonado.