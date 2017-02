Ya se puede decir que la chirigota de San José de la Rinconada 'No te vayas todavía' es la gran revelación del COAC 2017. Manué ha tomado el testigo de Juan como la gran sensación del Concurso y la chirigota del Bizcocho se ha ganado a pulso su presencia en las semifinales del certamen de coplas gracias a su ingenio y su elegante manejo del humor negro. Desde las chirigotas de Carmona del Canijo no llegaba tan lejos una agrupación de la provincia de Sevilla -sí lo hicieron desde la capital hispalense-, cuando aún existía el sistema de la doble vuelta. Todo un hito que aún sigue pareciendo “increíble” al grupo rinconero.

Así vivió el pase a semifinales la chirigota rinconera. Vídeo: @LMFA74

Su representante legal, José Blas Conde, asegura que, aunque se hablaba mucho de ellos como posibles semifinalistas, “estábamos dudando, así que lo vimos juntos anoche y celebramos el pase”. Aunque alcanzar esta ronda ya es un premio, asegura que “vamos a competir, no nos vamos a dar un paseo en semifinales. Si morimos que sea con las botas puestas. Esto es una vez en la vida y hay que aprovecharlo”, subraya. Y es que son muchos los aficionados que ven vida para la chirigota de Manué más allá de esta fase...

'No te vayas todavía' estuvo anoche en el foco de atención por su pase y también por ser protagonista involuntario del esperpento que fue el sorteo del orden de actuación de las semis. La organización traspapeló la tabilla con su número de inscripción y, tras varios minutos de desconcierto, finalmente decidió ubicarles cerrando la segunda sesión, el martes 21. El vídeo es esclarecedor y el resultado del sorteo podría ser recurrido. Sin embargo, la chirigota rinconera confirma que “en principio no vamos a recurrir, como tampoco nos lo esperábamos estamos disfrutando y no nos vamos a meter en jaleos. Aceptamos lo que hay y punto, salvo que digan desde el Patronato que asumen el fallo y van a repetir el sorteo”. Además, consideran que “actuar después de 'Los equilibristas' está bien, la gente va a esperar para verlos y creo que aguantarán después”. Todo queda en anécdota, pero sí reconoce José Blas que durante el sorteo “hubo un momento de caos que no nos creíamos, parecía que nos habían dejado fuera”.

El martes a eso de las dos de la madrugada vuelve a salir Manué de la nevera. Y no se ponen límite. “Los Molina nos dieron la llave el año pasado, un grupo que venga de fuera si trae nivel puede levantar a quien sea. Vamos a intentarlo”, sentencia.