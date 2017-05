Gana Pedro Sánchez

Después de tanto hablar, de tanto tertuliano vociferando, de tanto politólogo analizando cada gesto y cada palabra, de tanto barón presionando y de tantos medios de comunicación intentando manipular según sus preferencias, en la mayoría de los casos en la misma dirección, se ha demostrado que los militantes del PSOE tienen las ideas claras y sus decisiones se basan en sus percepciones personales y no se dejan manipular. Sobre Pedro Sánchez se han vertido opiniones de lo más miserables en algunos medios considerados líderes en el campo de la información, con editoriales rozando el insulto sin un contenido que lo justifique. Incluso compañeros de partido con poder en las comunidades autónomas, han lanzado improperios contra el candidato que no era de su cuerda sin la menor consideración de que, al fin y al cabo, se trataba de unas elecciones primarias entre compañeros. Y alguno, creo que Emiliano García Page, presidente de Castilla la Mancha, anunció que dejaría el partido en el caso de que ganase Pedro Sánchez. A ver si demuestra que es un hombre de palabra y lo cumple. Y por último, salvo la excepción de José Borrel y Cristina Narbona, Pedro Sánchez no ha contado con el apoyo de ningún compañero de renombre. A pesar de todo, los militantes con una mayoría clara, más del 50%, han votado a favor de Pedro Sánchez. La razón es muy sencilla y hay que hallarla en lo que cada uno de los que han depositado su voto ha percibido, como he dicho antes, en el comportamiento del candidato y no en la marea de comentarios vertidos sobre su persona. Cuando tuvo ocasión de formar una coalición de gobierno lo intentó pactando con Ciudadanos elaborando un programa, cediendo por ambas partes que es lo correcto y no haciendo un reparto de carteras a pito, pito, gorgorito, como pretendía Podemos. Cuando ya no tenía posibilidad de formar Gobierno, su objetivo era mantenerse como primer partido en la oposición y en ningún caso abstenerse para facilitar que gobernase Mariano Rajoy con un partido donde la corrupción es su seña de identidad. Es de suponer que la mayoría de los militantes suscriben esta postura. Por lo demás no se le conoce a Pedro Sánchez hechos que dieran motivo para que lo defenestraran de aquella manera tan bochornosa. Y para terminar ha quedado demostrado que la democracia interna en el PSOE es un hecho incuestionable y que el voto de cualquier militante tiene el mismo valor que el de un expresidente de Gobierno.