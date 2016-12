En este país estamos pasando una mala racha. A estas alturas de la crisis eso no hay quien lo niegue, y los más perjudicados son los jóvenes y no tan jóvenes que, o no tienen trabajo, o trabajan a salto de mata en lo primero que se presenta. La temporalidad, el contrato por horas, la media jornada, las horas extras no renumeradas, y la resolución del contrato sin derecho a réplica, son la tónica general de la situación laboral de cualquiera que tenga la fortuna de conseguir un empleo.

Quienes se han esforzado estudiando una carrera lo tienen crudo para encontrar un trabajo acorde con su formación. Y las colas en las oficinas del INEM se han convertido en una estampa habitual en el paisaje urbano. Ante semejante panorama estamos viendo como muchos jóvenes hacen la maleta para buscarse la vida fuera de España de la manera que sea. Eso se llama en román paladino emigrar, lo que significa tener que abandonar el país de origen como único recurso para poder vivir. Pues bien, algo tan evidente y tan cercano - no creo que haya nadie que no conozca casos de emigración en su entorno - se ve con otros ojos desde el despacho de un ministerio. La ministra de Empleo y Seguridad Social Fátima Báñez, ya utilizó el calificativo de "movilidad exterior" para referirse a la emigración masiva de jóvenes, pero le faltó desarrollar el significado literal de la singular expresión. Ha sido el nuevo ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, quien nos ha dado una explicación detallada de lo que su compañera nos quería decir, y nos ilustra sobre los beneficios que aporta atravesar fronteras. Cuando el diputado de Podemos Pablo Bustinduy le formuló una pregunta sobre los datos que tenía acerca de los cientos de compatriotas que han tenido que emigrar del país, el ministro Dastis ha respondido que esos jóvenes "lo que demuestran es una inquietud, una amplitud de miras, una adaptabilidad a nuevos horizontes. Ir fuera enriquece, abre la mente, fortalece habilidades sociales". Lo dice el tío desde su escaño parlamentario sin que se le mueva una pestaña. Siendo así está claro que es un chollo nacer en un país con una economía que fomenta la espantada a otros países. Será por eso que no conviene adoptar medida alguna para crear empleo y se corra el riesgo de mantener a una juventud empobrecida y sin amplitud de miras, por lo que a Fátima Báñez se le haya reconocido el trabajo bien hecho y Rajoy le haya renovado el contrato en el ministerio.