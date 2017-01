El PSOE a paso lento

La impresión que dan los dirigentes del PSOE, después de haber provocado la disolución de la Ejecutiva Federal, es que preferirían que nada se moviera, como si temieran que en unas primarias la militancia tomara partido e hiciera peligrar la posición de los que ocupan algún cargo en cualquiera de las instituciones del Estado. Lo cierto es que nunca ha habido un alejamiento tan manifiesto entre los que llevan las riendas del partido, ya sea la Comisión Gestora o los dirigentes que impulsaron la caída de Pedro Sánchez, y los militantes de base. En cuanto a los votantes, lo único que está provocando ese inmovilismo, según manifiestan las encuestas, es una caída en picado del partido socialista y, en contra de lo que pretende la Comisión Gestora, no parece que el paso de tiempo sea el remedio para acercar posiciones. Es necesario que, cuanto antes, una dirección legitimada por una mayoría de votos de la militancia cogiera las riendas, para que las aguas vuelvan a su cauce. A trancas y barrancas, el pasado sábado, por fin, se reunió el Comité Federal del partido tras los meses que lleva navegando a la deriva. Aunque el haber aplazado las fechas de las primarias y del congreso federal a los meses de mayo y junio, no responde a la demanda de la mayoría de los militantes que reclaman unas elecciones lo más pronto posible, al menos se despeja el panorama y, a partir de ahora cualquier militante con aspiraciones a la secretaría general está legitimado para presentar su candidatura. De momento Patxi López ya ha anunciado que está dispuesto presentarse y entiendo que el hecho de que haya un candidato y unas primarias a la vista, supone un primer paso para que el PSOE recupere la normalidad. Con respecto a otros nombres sobre los que se contempla la posibilidad de que compitan en las primarias, sería bueno que se pronunciaran cuanto antes los propios interesados, sin mayores intrigas ni tejemanejes. Lo digo porque no acabo de entender a Susana Díaz cuando, cada vez que le preguntan por su disposición a ocupar la secretaría general del PSOE, contesta que ella siempre estará donde la pongan sus compañeros del partido. Si lo que pretende es ocupar dicho cargo cuando así lo dispongan sus compañeros, la única manera es, precisamente, presentándose a unas elecciones primarias donde voten todos los militantes que, en definitiva, son los que tienen que poner a quien consideren mejor para liderar el partido.