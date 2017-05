Pequeñas infracciones

Ya se sabe que no es lo mismo arramblar con los millones de euros que circulan en paraísos fiscales producto de la habilidad de algunos políticos para saquear las arcas del gobierno que le ha sido encomendado, que una simple falta cometida por no dar de alta a un trabajador a su servicio. No es lo mismo ser la madre superiora de la congregación, dando órdenes para hacer el traspaso de dos misales a la biblioteca del capellán de la parroquia, que el caso de Echenique que tuvo a un cuidador sin dar de alta en la Seguridad Social. Pero es preocupante que por el hecho de haber tanto golfo de mayor cuantía suelto, no se le dé importancia al comportamiento incorrecto de un político con cargos de responsabilidad. Estamos hartos de ver dimisiones en estados de la Comunidad Europea por cuestiones que ni siquiera alcanzan el nivel de una falta administrativa. Pablo Echenique, secretario de Organización de Podemos y diputado en las Cortes de Aragón, ha sido sancionado por la Inspección de Trabajo por la contratación irregular de su asistente personal. A la infracción, considerada muy grave le corresponde una multa entre 10.001 y 25.000 euros. A mi modesto entender en la ley que regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar, se incluye el cuidado o atención de los miembros de la familia y por tanto encaja perfectamente en el caso que nos ocupa. Hasta aquí la cosa acabaría si Echenique bajara la cabeza, pagara la multa y continuara ocupando los cargos que ostenta ya que en España los políticos nos tienen acostumbrados a permanecer en el sillón hasta que salen escoltados y con la esposas puestas, y para sus compañeros de Podemos la falta cometida por Echenique es pecata minuta. Pero Echenique no está conforme y va a desafiar a la Inspección de Trabajo recurriendo la sanción. La obligación de dar de alta a los empleados del hogar es relativamente reciente, una ley de 2011 creo, ya que hasta esa fecha sí correspondía a los trabajadores cumplir con ese requisito. Eso daba lugar a que muchos no cotizaran y por esa razón, con buen criterio, se traspasó la obligación al empleador. Recurrir la sanción supone enfrentarse a una norma que reguló una situación laboral que estaba desprotegida y, en ese aspecto la conducta de Echenique, dirigente de un partido que va de progresista y de izquierdas, me parece mucho más grave que la propia infracción. Espero que pierda el recurso y no siente jurisprudencia.