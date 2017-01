El currículo de Trillo

Al haberse cumplido 80 años desde su fallecimiento, la obra de Valle-Inclán ha pasado a ser de dominio público. Ello significa que habrán caducado los derechos de autor, pero no así la vigencia de su obra. "En España el trabajo y la inteligencia siempre se han visto menospreciados" "En España el mérito no se premia. Se premia el robar y el ser sinvergüenza. En España se premia todo lo malo". Son palabras de Valle-Inclán. En la situación en la que se encuentra España, cuando tantos jóvenes universitarios tienen que abandonar el país para buscarse la vida en el extranjero, vean algunos datos del currículo de un sujeto para ocupar una plaza de letrado en el Consejo de Estado: Ser Ministro de Defensa y asesor jurídico de Prosegur, una empresa con la que realizaba el propio ministerio contratos millonarios. Siendo diputado cobrar 345.000 euros de una constructora especializada en obra pública. Asesorar al PP, previo pago, en los casos de corrupción, intentando tergiversar el procedimiento judicial en la trama Gürtel, personándose como acusación particular para obtener información privilegiada y llevar la causa a su terreno. (Intento tan descarado que fue desestimado por el tribunal). Reafirmar junto a José María Aznar la presencia de armas de destrucción masiva para justificar la guerra de Irak, cuando los inspectores de la ONU nunca confirmaron su existencia. Ser el máximo responsable como Ministro de defensa de todo lo relacionado con la tragedia del Yakovlev 42, donde 62 militares españoles perdieron la vida cuando regresaban a España desde Afganistán. Con respecto al trágico suceso los "méritos" acumulados merecen mención aparte: El avión de carga ucraniano no reunía las condiciones mínimas de seguridad. La caja negra estaba estropeada, a pesar de lo cual, el ministro mintió afirmando que estaba intacta. La empresa que organizó el viaje lo hizo a través de subcontratas, lo que dio lugar a que de los 150000 euros que pagó España, se contratara por 36000 un avión que era una chatarra y el resto del dinero se perdiera en el camino. Para rematar la faena y con el fin de celebrar un funeral a bombo y platillo con presencia del Rey, se mezclaron en los ataúdes los restos de cadáveres sin identificar. Con semejante currículo Federico Trillo aspira a la plaza de letrado del Consejo de Estado, el mismo órgano que ha emitido un informe confirmando la responsabilidad patrimonial del susodicho en la tragedia. Puro esperpento.