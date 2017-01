De acuerdo, todo empezó con las diecisiete dimisiones de la Ejecutiva del PSOE para forzar la salida de Pedro Sánchez. No se puede decir que la reunión en la que se produjeron los hechos se llevara a cabo de manera pacífica donde se debatiera con argumentos fundamentados para tomar una decisión de tanta envergadura. Producto de una trama preconcebida por dirigentes del partido para dar el asalto y entrar en Ferraz como un elefante en una cacharrería. Ni el procedimiento ni las formas que se utilizaron para el desmantelamiento de la ejecutiva y la destitución de un secretario general que había sido elegido democráticamente por la militancia del partido fueron de lo más ejemplares, que se diga. Se comprende pues el malestar de muchos militantes, aunque ello no debería de desembocar en comportamientos que nada favorecen para que el PSOE recupere el estado de normalidad que se requiere para ser un partido con aspiraciones a gobernar. Quienes reprobaron el comportamiento de los miembros de la ejecutiva que provocaron el penoso espectáculo en la reunión del 28 de septiembre a base de descalificaciones y abucheos, no pueden utilizar la misma medicina si lo que pretenden es que las aguas en el PSOE vuelvan a su cauce. Las malas formas no son el remedio para superar los problemas que atañen al partido. Hago estas reflexiones a la vista de dos sucesos que se han producido a partir del anuncio de la comisión Gestora sobre la convocatoria de las primarias. El primero tuvo lugar en Valladolid cuando la diputada y presidenta del PSOE de Castilla y León, Soraya Rodríguez, tuvo que abandonar la reunión, abroncada por defender el derecho de Patxi López a participar. El segundo se produjo en la localidad de Camponaraya (León) donde la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que hasta la fecha no se ha postulado como candidata, fue recibida con abucheos por varias decenas de militantes cuando participaba en un acto en defensa por la minería del carbón. La comisión Gestora ya ha fijado que habrá primarias en el mes de mayo y los militantes van poder elegir libremente al próximo secretario general. Los candidatos harán su recorrido para pedir el voto y sería bueno que la campaña se desarrollara con normalidad. Lo que cada militante tenga que decir, que lo haga depositando la papeleta con el nombre del compañero que prefiera para liderar el partido. Lo demás es dar argumentos al adversario para descalificar al PSOE.