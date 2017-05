La reunión de los 800 empresarios

Más de 800 empresarios y agentes sociales procedentes de ciudades mediterráneas se han reunido en Aguadulce para reivindicar la doble vía del Corredor Mediterráneo. Y no es para menos. El abandono que padece Almería es tan inaudito en la época que vivimos que ha despertado conciencias en todo el levante y, como si se tratara de una enfermedad de difícil curación, han venido a nuestra provincia para solidarizarse y reclamar que se le ponga el remedio que precise para sacarla del aislamiento que sufre. Nunca ha habido una concentración tan masiva cuando los empresarios se han movilizado, para reclamar una vía por el litoral. En Tarragona fueron 300 y en Murcia 500 los que respondieron a la invitación de la Asociación Valenciana de Empresario que, dicho sea de paso, son los promotores de estas movilizaciones empresariales por la ejecución del eje ferroviario bordeando la costa mediterránea. Los comentarios de los asistentes sobre las carencias de Almería en cuanto a comunicaciones se refiere son una muestra clara de la imagen que proyecta su caótica situación en el resto de España. Con expresiones gramaticales diversas, como para no repetirse, todos coincidían en que Almería es la provincia peor tratada del Estado. Se ve que lo nuestro traspasa los límites razonables. Y aunque para nosotros no sea nada nuevo, es muy edificante que ciudadanos de otras latitudes se manifiesten prestándonos su apoyo. En justa correspondencia agradezcámosle a los empresarios el desembarco y el interés que han mostrado por sacarnos del ostracismo, pero dudo mucho que el eco de su llamada llegue a oídos del partido político que gobierna y traza la raya en el mapa por la que tienen que circular las inversiones. El nombre de Almería lleva años apareciendo con letra pequeña en los Presupuestos Generales del Estado y en el que está a punto de aprobarse habrá que leerlo con lupa. La ausencia de los políticos del PP en el encuentro de Aguadulce es sintomática. De haber vislumbrado alguna posibilidad de mejora en el trato vejatorio que el gobierno del PP aplica a Almería, se habrían dado patadas en el trasero por sentarse en la mesa presidencial y colgarse la medalla correspondiente. Si no estuvieron es porque no hay visos de que se destaponen los túneles. Qué le vamos a hacer, los votos de los almerienses que apostaron por el PP y por Ciudadanos, este año están hipotecados para realizar obras ferroviarias en el País Vasco. Esos sí que saben.