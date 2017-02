La última protesta

Una vez más la pasada semana nos concentramos un puñado de almerienses en la Puerta de Purchena para protestar por las carencias que padece nuestra provincia en materia de comunicaciones ferroviarias. Como siempre pasa, para unos, a la convocatoria de La Mesa del Ferrocarril respondieron trescientas personas, para otros, éramos mil los almerienses que acudimos a la cita. Entre ellos nos honraron con su presencia el alcalde y algún otro político destacado. Se agradece el gesto pero es un gesto inútil a la vista del poco efecto que ello produce, ya que no es la primera vez que un alcalde nos acompaña en estos encuentros y lo único que consigue es hacerse la foto. En fin, volviendo al número de manifestantes, suponiendo que tuvieran razón los más optimistas, no se corresponde la protesta ciudadana con la gravedad de la situación. El comportamiento del Gobierno del PP con Almería traspasa las fronteras del abandono y el olvido para incurrir en la postergación, ya que los pocos avances que se habían conseguido para modernizar una red ferroviaria que se halla en peor situación que hace cincuenta años, han sido aniquilados de un plumazo. El único dinero que se ha invertido en los últimos años, han sido los 500 millones de euros que se gastó Adif en tapiar los túneles que se habían construido para el AVE entre Almería y Murcia, que es algo así como una demostración ilustrada de dar carpetazo al proyecto. Sin disimulos. Por su parte la Empresa Sacyr ha pedido al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias la rescisión del contrato por el que se le adjudicó, en septiembre de 2015, la construcción del tramo de 12 kilómetros para el AVE entre Pulpí y Cuevas. La compañía justifica su petición en que las obras están paralizadas debido a que los terrenos no han sido expropiados. El caso es que, entre unas cosas y otras, los pocos avances que se habían conseguido se han tirado por tierra. No parece que a este Gobierno le preocupe mucho el interés de nuestra provincia por el desarrollo del turismo, o el beneficio que supondría para la agricultura que mejorasen las comunicaciones. El único interés, a la hora de saber donde hay que emplear una partida del presupuesto, es mantenerse en el Gobierno. Para qué van a malgastar un euro en Almería cuando los votos del PP están asegurados. Más vale emplearlos donde el personal sea más reivindicativo y se le pueda sacar algún provecho a la inversión.