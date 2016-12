El editor ausente

Vi la película El editor de libros y ya no paro de recomendarla. Rescata la figura ya pérdida del editor-editor, ese mediador de la cadena literaria cuya adulteración dejó un hueco que llenaron ejecutivos sin más alma que el beneficio. Así, los libros quedaron en entretenimiento vano. La literatura al kilo campa a sus anchas. Todos los sufrimos (los escritores también leemos, recuerdo).

Lo clásico era que un tipo extraño (el escritor suele serlo) se pone a volcar sus imaginaciones en un papel. De que lo haga sin distracciones depende el resultado final. Entre las condiciones idóneas está que pueda dedicarse a lo suyo, a escribir. Pero a eso es a lo que menos se dedica hoy día, mutado en coeditor, relaciones públicas con los medios (sin ellos no es nada), comunity manager o trabajador a destajo para pagar unas facturas que nunca cubrirá escribiendo. Una empresa imposible de partida.

En la película surge con fuerza un dique entre el voraz mercado y el frágil soñador de historias, una persona mitad padre y cómplice, mitad financiador y empresario atento tanto a los gustos de los lectores como al talento, un titán idealista/realista que equilibra y conecta dos partes que se buscan. Solo he conocido a gente así muy puntualmente. A Mario Muchnik que recuerde. Le ponía corazón y astucia a lo de editar. Pocos más.

Mi experiencia con los editores al uso ha sido luego tristísima. Pero ya no les juzgo. Tienen familias a las que dar de comer y tienen que lidiar con personas como nosotros, los autores, egocéntricos inmaduros solo preocupados por brillar con luz propia. Bueno, y también por escribir buenas historias claro, que por algo aguantan.

No me gustaría estar en su pellejo. Pero no lo estoy y escucho a compañeros hartos de pagar por editarse y de sentirse la parte ninguneada en la pasta de toda la cadena. Con J. K. Rowling no tengo el gusto, claro.

En la película el escritor-genio se siente acogido, entendido. Crea una sana relación con su editor-coacher. Recibe adelantos y hasta come. Idílico.

Hay que ver la peli para mirar distinto a los editores a pesar de todo. No sólo como mercaderes de las letras, sino incluso como personas que buscan y miman el mejor producto. Es posible creo. O al menos Thomas Wolf dio con uno. Qué envidia.