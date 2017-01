La idea de la televisión como hermana pobre del cine es, definitivamente, historia, a juzgar por la fuga de estrellas de uno a otro medio a la que últimamente se han sumado Robert de Niro, Meryl Streep, Julia Roberts o Nicole Kidman.

Mientras Hollywood se prodiga en secuelas de secuelas, los actores vuelan a las nuevas plataformas en busca de historias originales, a la vez que éstas invierten cada vez más en contenidos. El año pasado Netflix se llevó la palma, con un presupuesto de casi 6.000 millones de dólares para producción propia y adquisiciones.

Uno de los pioneros en esta migración fue Kevin Spacey, que hace ya cuatro años relanzó su carrera con la serie de intriga política House of Cards, y algo parecido le ocurrió un año después a Matthew McConaughey, que se reinventó gracias a True Detective. Hasta Woody Allen se ha estrenado en Amazon con la miniserie Crisis in Six Scenes.

A partir del 2017 se pondrán en marcha nuevas producciones, como la que reunirá al trío de ganadores del Oscar Robert de Niro, Julianne Moore y el director David O.Russell (El lado bueno de las cosas) en un drama sobre la mafia para Amazon, aún sin título. Se sabe que están detrás, como productores, los hermanos Weinstein, y que hay comprometidas de momento dos temporadas de ocho episodios cada una, con un presupuesto total de 160 millones de dólares.

De Niro y Michelle Pfeiffer estrenarán, por otro lado, en 2017 y en HBO la película The wizard of lies, dirigida por Barry Levinson y centrada en la vida de Bernard Madoff, protagonista de uno de los mayores fraudes de la historia de Wall Street.

Julia Roberts, otra actriz de Oscar, dará el salto con la miniserie Today Will Be Different, basada en el libro homónimo de María Semple y que cuenta la caótica vida de Eleanor Flood. La producción corre a cargo de la cinematográfica Annapurna, que hace solo unos meses creó una nueva división especializada en televisión, lo que demuestra que el éxodo no es sólo de actores.

Otra grande, Meryl Streep, se ha aliado con J.J. Abrams, un director que se mueve como pez en el agua entre el cine (Star Wars) y la televisión (Perdidos) en The Nix, una serie que prepara Warner Bros TV basada en una novela de Nathan Hill. Según The Hollywood Reporter, Streep se llevará 1,1 millones de dólares por episodio y la trama girará en torno a un profesor universitario cuya madre reaparece décadas después de cometer un absurdo crimen.

Mucho más avanzada está la serie sobre un grupo de madres que protagonizarán Nicole Kidman y Reese Witherspoon para HBO, Big Little Lies. Se estrenará en febrero y contará también con Shailene Woodley, Zoë Kravitz, Laura Dern y Alexander Skarsgard.

Y si Jane Fonda ya probó con éxito la experiencia televisiva en la comedia Grace and Frankie, ahora hará dúo con Robert Redford en la película de Netflix Our Souls at Night, sobre la relación entre una viuda de un pequeño pueblo de Colorado y su vecino. Bruce Dern y Matthias Schoenaerts les acompañan en el reparto.

Redford estará también en otro filme adquirido por Netflix, The Discovery, una historia romántica y de ciencia ficción en la que interpreta a un hombre que descubre la existencia de vida después de la muerte. Jason Siegel se pone en la piel de su hijo y Rooney Mara es la mujer de la que éste se enamora.

Por su parte, la expareja favorita de Hollywood, Brad Pitt y Angelina Jolie, se suman por separado a la fiebre televisiva. Jolie lo hará como directora de First They Killed My Father, un thriller histórico ambientado en Camboya, y coproducido junto al cineasta Rithy Panh, experto en la historia de este país, que se estrenará en Netflix. En cuanto a Pitt, protagonizará junto a Tilda Swinton War Machine, una sátira de la guerra de Afganistán. Se trata de la historia del periodista Michael Hastings, quien se desplaza a Afganistán en 2010 para escribir un artículo sobre el general McChrystal (Pitt), representante de los Estados Unidos en el país.

La lista de proyectos en marcha de Netflix sigue y no para de crecer: Will Smith rodará con David Ayer Bright, un filme de ciencia ficción en el que también participan Joel Edgerton y Noomi Rapace. Según la web especializada Deadline, contará con un presupuesto de 90 millones de dólares, y la mitad se irá en sueldos.

Tilda Swinton, Jake Gyllenhaal y Paul Dano son las estrellas de Okja, una película de acción y aventuras creada por Bong Joon-ho y centrada en la vida de una joven que lo arriesga todo para detener a una poderosa multinacional que pretende secuestrar a su mejor amigo, un animal gigantesco llamado Okja.

Emma Stone y Jonah Hill pondrán la dosis de humor negro a la plataforma de Reed Hastings con la serie Maniac, que transcurrirá en un psiquiátrico bajo la dirección de Cary Fukunaga (True Detective). De momento hay garantizada una temporada de diez capítulos.

Y Naomi Watts nos traerá intriga psicológica en Gipsy, una serie que producirá y protagonizará sobre una terapeuta que establece peligrosas relaciones con personas relacionadas con sus pacientes.