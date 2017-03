Manga, anime y carne

Manga encarnado.Remake con personajes reales de la popular película de anime firmada en 1995 por Mamoru Oshii, basada a su vez en el manga creado en 1989 por Masamune Shirow, en Ghost in The Shell la actriz estadounidense Scarlett Johansson se convierte en un híbrido cíborg-humano femenino, único en su especie, que trabaja en operaciones especiales y dirige un grupo operativo de elite llamado Sección 9, dedicado a detener a los criminales más peligrosos. En la película, dirigida por Rupert Sanders, el objetivo se centrará en anular los avances de Hanka Robotic en el campo de la cibertecnología.

El bosque animado. El género de la animación tiene su representante esta semana en Los Pitufos: La aldea escondida, nuevo episodio de la vida de estos personajes realizado completamente en animación por ordenador bajo la dirección de Kelly Asbury, en el que los famosos protagonistas azules se adentran por primera vez en el Bosque Encantado, que esconde algunos misterios. En su versión original, han prestado voz a los pitufos actores como Julia Roberts, Demi Lovato o Rainn Wilson y, en su versión doblada, los cómicos Eva Hache y Luis Piedrahita, a los que se suman los actores Jordi Sánchez y Macarena García.

Los años de crecimiento. El cineasta, actor, productor de música y guionista estadounidense David Lynch protagoniza David Lynch: The Art of Life, documental que lleva su nombre a la cartelera de esta semana para ofrecer un viaje íntimo a la etapa formativa de su vida, y que incluye la voz en off del propio Lynch. Rick Barnes, Jon Nguyen y Olivia Neergaard-Holm dirigen la pieza, en la que muestran cómo fue el aprendizaje del director y las claves de su enigmático estilo cinematográfico.

Camino de la cruz. En medio del desierto, fatigado y con alucinaciones, Jesús tiene un encuentro con el Diablo, ansioso de tentar al exhausto viajero, y que tiene la misma forma que el profeta, la del actor Ewan McGregor, que encarna a ambos personajes bíblicos. Escrito y dirigido por Rodrigo García -hijo del escritor Gabriel García Márquez- el largometraje Últimos días en el desierto muestra de forma renovada los últimos días de Jesús antes de morir en la cruz.

Remake francés. Basada en la exitosa película mexicana No se aceptan devoluciones (2013), llega a la cartelera Mañana empieza todo, comedia dramática dirigida por Hugo Gélin. La historia está protagonizada por Samuel, que vive la vida sin responsabilidades en una playa del sur de Francia hasta que un día uno de sus antiguos amores le deja en brazos a su hija Gloria, un bebé de pocos meses que cambia su vida por completo y que se convertirá en un pilar fundamental.

Recorriendo la cordillera. Dirigida por el realizador Joaquín Gutiérrez Acha, Cantábrico pone el foco en el norte de la Península Ibérica, donde se levanta una gran cordillera de más de 400 kilómetros, la Cantábrica, en la que se esconden un gran número de animales, como el oso pardo cantábrico, una de los más impresionantes del hemisferio norte. Se trata de un documental de naturaleza que traslada al espectador a la tierra donde también conviven especies como el salmón, la víbora de Seoane, el gato montés, el lobo ibérico o la mariposa hormiguera, que contribuyen a la existencia de un paisaje único.