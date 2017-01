Nicole Kidman: "Para cada persona, adoptar es un proceso diferente"

La actriz australiana Nicole Kidman asegura que sus hijas pequeñas, Faith Margaret y Sunday Rose, de seis y ocho años, respectivamente, son su "fuerza impulsora", el mismo instinto maternal que le llevó a Lion, una historia sobre "amor incondicional" y con un mensaje "fuerte y valioso" que llega hoy a los cines españoles.

"Muchas veces es un dilema para las mujeres no perder de vista nuestra independencia ni nuestros objetivos profesionales, y hay que encontrar ese equilibrio. Pero no tengo dudas de que el motor de mi vida es proteger a mis hijas. Es un instinto primario", declaró la intérprete, que cumplirá 50 años en junio.

Vista recientemente en El editor de libros, Kidman tiene pendiente de estreno un buen puñado de trabajos: la cinta How to Talk to Girls at Parties, una nueva colaboración con John Cameron Mitchell, que la dirigió en Los secretos del corazón, su tercera candidatura al Oscar; la serie Big Little Lies, que coproduce y coprotagoniza junto a Reese Witherspoon, y los últimos trabajos de Sofia Coppola (The Beguiled) y Yorgos Lanthimos (The Killing of a Sacred Deer).

En Lion, una cinta de Garth Davis basada en hechos reales y de estreno hoy en España, el pequeño Saroo, de 5 años, se pierde en un tren en el que recorrerá miles de kilómetros por la India, lejos de su casa y de su familia. El niño tendrá que aprender a vivir solo en Calcuta, antes de que una pareja australiana lo adopte. Veinticinco años después, y contando únicamente con sus recuerdos, su determinación y las posibilidades que le proporciona la herramienta de búsqueda Google Earth, comenzará a buscar a su familia perdida.

Kidman encarna a Sue Brierley, la madre adoptiva del pequeño. "Realmente quería hacer este personaje", indicó Kidman durante un reciente encuentro con un grupo reducido de medios internacionales, incluido Efe. "Es una mujer muy especial y con una historia muy inusual. La conocí y desnudó su alma ante mí durante las seis horas de charla que tuvimos. Me lo contó todo. Me permitió acceder a su esencia", agregó.

La intérprete reconoció que la historia le toca de cerca ya que ella es madre adoptiva de Isabella Jane y de Connor, de 24 y 22 años, respectivamente, junto a su ex pareja Tom Cruise, además de tener otras dos niñas, Faith Margaret y Sunday Rose, con su actual marido, Keit Urban. "Para cada persona es un proceso diferente", reconoció Kidman. "Mi historia no tiene nada que ver, pero conecté con Sue por el amor incondicional que sentimos por nuestros hijos. En su caso, la película refleja fielmente ese momento en que, mientras ella llora, un niño de tez oscura se le acerca y le coge de la mano. Ahí supo que lo adoptaría", explicó.

Lion, basada en el libro Un largo camino a casa y con guión de Luke Davies, cuenta en su reparto con Dev Patel (nominado al Oscar como mejor actor de reparto), Rooney Mara, David Wenham y el joven Sunny Pawar.

El filme ha sido nominado a seis Oscar: mejor película, mejor actor de reparto, mejor actriz de reparto, mejor fotografía, mejor banda sonora original y mejor guión adaptado. "Esta película necesita ese tipo de atención porque es una producción pequeña y optimista hecha en Australia e India. La reacción en los festivales ha sido decisiva y la manera de que encuentre un público es que la gente hable de ella. De momento, está conectando muy bien con el espectador", manifestó la actriz.