Perdidos en el espacio

Vida en Marte. El sueco Daniel Espinosa lleva en Life (Vida) al espacio y a un futuro tenebroso a Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson, Ryan Reynolds, Hiroyuki Sanada, Ariyon Bakare, Olga Dihovichnaya, Alexandre Nguyen. Seis miembros de la Estación Espacial Internacional están a punto de llevar a cabo uno de los mayores descubrimientos de la humanidad, la primera prueba de vida en Marte, aunque esos extraterrestres probarán ser mucho más inteligentes de lo que se habría esperado.

Triunfadora en la Berlinale. Tras ganar el Oso de Plata en la Berlinale llega a la cartelera El otro lado de la esperanza, nueva obra del director finlandés Aki Kaurismäki. Protagonizada por un joven refugiado sirio, que busca asilo político en Helsinki, y un comercial en crisis, que decide poner fin a su matrimonio y a su negocio, la cinta sirve al aclamado realizador para regresar a sus interesantes retratos de personajes desfavorecidos.

Éxito anime. Llega a España Your Name, el nuevo hito del anime japonés que ha batido todos los récords de recaudación -superando, incluso, a El viaje de Chihiro- y una de las grandes olvidadas en el apartado de animación de los Óscar de 2017. Makoto Shinkai dirige la adaptación de su propia novela para narrar en la gran pantalla cómo dos estudiantes de bachillerato, él residente en Tokio y ella en una aldea del centro de Japón, comienzan a despertar aleatoriamente en el cuerpo del otro.

'Thriller' futurista. Helena lleva preparándose para una misión de supervivencia toda su vida, aunque, en realidad, forma parte de un ensayo científico de gran envergadura en el que trabaja Álex, un ingeniero que le hará descubrir una nueva realidad y el significado del amor. Hatem Khraiche debuta en la dirección con Órbita 9, thriller romántico que ahonda en el futuro de la humanidad y en el que Clara Lago y Álex González interpretan a la pareja, arropados por un elenco que encabezan Belén Rueda y el actor colombiano Andrés Parra.

Una historia del racismo. Samuel L. Jackson es el narrador de esta historia del racismo en la sociedad moderna estadounidense con el documental I Am Not Your Negro, basado en la novela Remember This House, del escritor y activista por los derechos de los negros James Baldwin. Raoul Peck reimagina esa obra inacabada utilizando fragmentos extraídos del libro, contando el racismo en Estados Unidos a través de las vidas, y posteriores asesinatos, de tres íntimos amigos de Baldwin: Martin Luther King Jr., Medgar Evers y Malcolm X.

Dilema moral. Erik Van Looy plantea en el thrillerPrimer ministro un dilema moral personificado en las más altas cúpulas políticas, con un elenco compuesto por Adam Godley, Saskia Reeves, Koen De Bouw, Truus de Boer y Nathan Wiley. El primer ministro belga, su mujer y sus hijos son secuestrados y la única condición de los secuestradores es clara: debe matar al presidente de Estados Unidos que se encuentra de visita diplomática en el país. Si no cumple con la condición, toda la familia morirá.

Misterio familiar. El director de la premiada Welcome, Philippe Lioret, firma El hijo de Jean, un thriller familiar basado en la novela Si ce livre pouvait me rapprocher de toi, de Jean-Paul Dubois, y protagonizado por Pierre Deladonchamps y Gabriel Arcand. El francés Mathieu, de 33 años, vive con el pesar de no haber conocido a su padre, pero una mañana recibe una llamada de Canadá de un desconocido, Pierre, que dice ser amigo de su progenitor. Viajará entonces hasta allí para despejar incógnitas.

Retrato cubano. Dirigida por Fernando Pérez, Últimos días en La Habana muestra sin tapujos aspectos de la realidad cubana como la homofobia, las dificultades de la vida cotidiana o el sueño estadounidense. Los dos protagonistas son Miguel, que mientras espera la visa que le permita cumplir su sueño de huir a Nueva York trabaja como lavaplatos en un restaurante, y Diego, que sólo sueña con vivir porque se encuentra en una fase avanzada del sida.

Héroes de la televisión. Con este reboot cinematográfico de la popular serie de televisión de los años 90, dirigido por Dean Israelite , regresan los Power Rangers interpretados por un elenco que pretende "reivindicar la diversidad racial y cultural en el universo de los superhéroes", embarcándose en una lucha contra alienígenas. Ludi Lin (Ranger Negro), Naomi Scott (Ranger Rosa), Dacre Montgomery (Ranger Rojo), Becky G (Ranger Amarilla) y RJ Cyler (Ranger Azul) dan vida a los nuevos protagonistas de la franquicia.