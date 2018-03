Saura: "Los productores de verdad han desaparecido"

El cineasta, fotógrafo y escritor Carlos Saura lamenta que la industria televisiva esté provocando una "censura previa" al cine porque "protegen sólo el estilo que les interesa: comedias ligeras y predecibles".

El cineasta (Huesca, 1932) presentó este fin de semana la retrospectiva que la Filmoteca Española, en Madrid, ha programado para los meses de marzo, abril y mayo, y que se estrenó con la proyección de la película Cría cuervos, tras la cual mantuvo un coloquio con el público.

El cineasta prepara un musical sobre México y un retrato de Picasso con Antonio Banderas

Saura se mostró receloso con el actual sistema de producción en el cine español ya que está limitando historias "más íntimas"; de hecho, reconoció que tiene dos proyectos paralizados por no tener una contratación con una cadena de televisión. "Además, los productores de verdad han desaparecido", señaló, porque se apuesta "continuamente" por el mismo estilo fílmico y "los mismos actores que aparecen repetidas veces en las películas y series de las cadenas; no hay sorpresas". Asimismo, calificó como "barbaridad" que sólo se puedan acceder a ayudas al cine del Ministerio "cuando estás contratado con una televisión".

Por otro lado, aseguró que en el cine español "siempre hay películas interesantes, otras normales y las que no valen para nada", pero que "no siempre hay que guiarse por los premios que tengan". De hecho, recordó sus inicios cuando los críticos de cine decían que su obra "era una mierda", hasta el punto de que llegó a plantearse si "volvería a hacer una película", y recomendó a futuros cineastas que se muevan "por lo que quieren hacer y no por lo que les dicen que va a funcionar".

Sobre los proyectos que Saura prepara, el cineasta ha hablado anteriormente de El rey de todo el mundo, un musical que se rodará en España y México, y que será un homenaje a la música y los bailes del país americano, aunque con versiones nuevas y modernas, y una película sobre la fecha en la que Picasso pintó el Guernica y que protagonizará Antonio Banderas.

La Filmoteca España no sólo ha querido rendir un homenaje a la obra fílmica de Saura, también a su fotografía con la exposición Fotosaurios de cine, con una selección de 25 piezas de esta faceta realizadas en los últimos 15 años.