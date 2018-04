Terry Gilliam clausurará Cannes con 'The man who killed Don Quixote'

El Festival de Cannes anunció este jueves que su 71 edición, que se celebrará entre los próximos 8 y 19 de mayo, será clausurada por The man who killed Don Quixote, un proyecto en el que el estadounidense Terry Gilliam lleva trabajando dos décadas. La cinta, que no opta a la Palma de Oro, se proyectará el mismo día 19 después de la ceremonia de clausura.

La película, en la que participa la productora española Tornasol Films, está protagonizada por Jonathan Pryce en el papel de Don Quijote y cuenta, entre otros, con Adam Driver, Rossy de Palma y Sergi López.

Gilliam comenzó a trabajar en ella en el año 2000, pero todos los elementos se pusieron en su contra. Durante el segundo día de rodaje en Navarra, en una zona militar constantemente sobrevolada por aviones que generaban ruido de fondo, una lluvia torrencial arruinó el equipo desplegado.

Don Quijote iba a estar encarnado entonces por el francés Jean Rochefort, fallecido el pasado octubre, y quien durante el rodaje se vio afectado por una doble hernia. El asistente de dirección de Gilliam, Phil Patterson, abandonó el proyecto, y el cineasta no llegó a contar con todo el dinero prometido por quienes iban financiar el largometraje, vicisitudes que quedaron reflejadas en el documental Lost in La Mancha, que retrató su fracaso.

Su estreno en Cannes acabará con la maldición que recaía sobre una cinta que, según sus productores, es "un clásico cuento de fantasía y aventuras inspirado en el legendario protagonista literario de Miguel de Cervantes".

El certamen será inaugurado por la película en español Todos lo saben, firmada por el iraní Asghar Farhadi, y con Javier Bardem, Penélope Cruz y Ricardo Darín como protagonistas, que sí entrará dentro de la competición oficial.