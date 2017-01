'La La Land', favorita a los Oscar con 14 nominaciones

El nostálgico musical La La Land, dirigido por Damian Chazelle y protagonizado por Emma Stone y Ryan Gosling, parte como favorito a los Oscar con un total de 14 nominaciones, igualando el récord que hasta ahora mantienen All About Eve y Titanic.

La La Land, Moonlight, Manchester frente al mar, La llegada, Fences, Figuras ocultas, Lion, Fences, Comanchería y Hasta el último hombre son las aspirantes al premio de mejor película en la 89 edición de los Óscar

Ryan Gosling (La La Land) y Casey Affleck (Manchester frente al mar) fueron nominados al Óscar a mejor actor, un premio al que también aspirarán Denzel Washington (Fences), Viggo Mortensen (Capitán Fantastic) y Andrew Garfield (Hasta el último hombre), anunció la Academia de Hollywood.

Emma Stone (La La Land), Natalie Portman (Jackie), Isabelle Huppert (Elle), Ruth Negga (Loving) y Meryl Streep (Florence Foster Jenkins) son las candidatas a mejor actriz en la 89 edición de los Óscar, anunció la Academia de Hollywood.

Damien Chazelle (La La Land) y Barry Jenkins (Moonlight) serán candidatos al Óscar al mejor director, un galardón por el que también lucharán Kenneth Lonergan (Manchester frente al mar), Denis Villeneueve (La llegada) y Mel Gibson (Hasta el último hombre), anunció la Academia de Hollywood.

El cortometraje español Timecode, de Juanjo Giménez, ha sido nominado en la 89 edición de los Oscar de Hollywood, según ha anunciado este martes 24 de enero la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos.

A esta categoría también aspiraba Graffiti, de Lluís Quilez. En la categoría de Mejor película de habla no inglesa, en cambio, este año no figura ninguna película española y tampoco ninguna cinta en español.

El artista de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda fue nominado hoy al Óscar a la mejor canción por el tema How Far I'll Go de la cinta animada de Disney "Vaiana", anunció la Academia de Hollywood.