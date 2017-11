Un crimen sobre raíles

'Remake' criminal. Kenneth Branagh, Penélope Cruz, Michelle Pfeiffer, Johnny Depp, Judi Dench, Daisy Ridley y Willem Dafoe son algunos de los actores que componen el contundente reparto de Asesinato en el Orient Express, una cinta dirigida por el propio Branagh que recupera la conocida novela de Agatha Christie. Este último también encarna en el filme al detective Hercules Poirot, quien debe investigar un asesinato ocurrido durante un viaje en el legendario tren Orient Express con todos los pasajeros como sospechosos del crimen.

El deseo de ser madre. Carlos Marqués Marcet, director de la aclamada 10.000 km, repite con Natalia Tena y David Verdaguer en Tierra firme, una comedia dramática en la que también trabajan Oona Chaplin y Geraldine Chaplin. Eva, de 38 años, quiere ser madre, pero su novia Kat no quiere que un bebé altere la libertad de la que ambas disfrutan a bordo de un barco en los canales de Londres. Entonces verá en Roger, el mejor amigo de su Kat, a un donante potencial con el que puede poner en marcha su proyecto maternal.

Oso amoroso. El simpático oso Paddington se ha convertido en un miembro popular de la comunidad de Windsor Gardens y vive felizmente en casa de la familia Brown. Su reto en Paddington 2, película dirigida como su predecesora por Paul King, es conseguir el regalo perfecto para el cumpleaños de su tía Lucy: un libro muy especial.

La historia de la salsa. Dirigido por el realizador sevillano David Pareja, Indestructible, el alma de la salsa es un documental que revisa la historia de ese género musical de la mano del cantaor flamenco Diego El Cigala. El largometraje, que recorre ciudades y países como Nueva York, Cuba, República Dominicana o Puerto Rico, también muestra de qué forma el artista se inspira en diferentes corrientes musicales.

El falangista custodio. Karra Elejalde protagoniza La higuera de los bastardos, una tragicomedia surrealista dirigida por Ana Murugarren en la que el actor pasa de ser un falangista que cada noche sale a asesinar a cualquier sospechoso de ser rojo a un ermitaño que custodia una higuera. También trabajan en la película, basada en la novela de Ramiro Pinilla, los actores Mikel Losada, Andrés Herrera y Pepa Aniorte.

Trata de blancas. Lynne Ramsay dirige a Joaquin Phoenix en En realidad, nunca estuviste aquí, un thriller en el que Joe, exmarine y antiguo veterano de guerra, dedica su tiempo a salvar a mujeres que son explotadas sexualmente. Es un tipo solitario que no se permite tener ni amigos ni amantes y que solo vive para rescatar jóvenes que cayeron en la trata de blancas, hasta que un día recibe la llamada de un político que le dice que su hija ha sido secuestrada.

Terrorismo en Londres. Toa Fraser dirige 6 días, un filme basado en hechos reales con grandes dosis de acción que pone el foco en abril de 1980, cuando un grupo de terroristas armados toma la embajada iraní en Londres con 26 rehenes, exigiendo que el secuestro se retransmita en directo y que se libere a 91 presos.

Romance rural. Johnny Saxby es un joven granjero de Yorkshire que trata de olvidar sus problemas mediante el alcohol y el sexo, pero su vida dará un giro cuando conozca a un inmigrante rumano que llega a su pueblo para trabajar en la cría de ovejas. Tierra de dios, dirigida por Francis Lee, tiene en reparto a Josh O'Connor, Alec Secareanu y Gemma Jones.

Juegos sangrientos. La saga de terror Saw regresa ocho años después de Saw 3D (2009) bajo la dirección de los hermanos Michael y Peter Spierg con Saw VIII, nuevos juegos sangrientos en los que se verán envueltos los cinco protagonistas de la cinta. En paralelo, la policía descubre que alguien está llevando a cabo asesinatos con el mismo patrón que el criminal conocido como Jigsaw, que supuestamente murió hace diez años.

Amor y carreras.El fiel, dirigida por Michael R. Roskam, narra la historia de amor entre Gino (Matthias Schoenaerts), un gángster, y Bénédicte (Adèle Exarchopoulos), una joven piloto de carreras de clase alta, quienes tendrán que hacer frente a numerosos obstáculos para salvar su relación.

Una historia animal. Propuesta de animación, El bosque de Haquivaqui llega a la cartelera de la mano de Rasmus A. Sivertsen (Dos colegas al rescate) y su divertido ratón Claus, el protagonista de una película en la que un grupo de animales decide cambiar las leyes del bosque para que todos puedan convivir en paz y nadie se coma a nadie.

Falso documental. Entre ficción y realidad se sitúa Cortar (Las 1001 novias), la tercera parte del falso documental de carácter cómico que narra la vida de su propio director, Fernando Merrinero, quien muestra distintas facetas de la condición femenina a través de sus confesiones.