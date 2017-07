El hombre araña vuelve a las aulas

En apenas 15 años, desde 2002, fecha del estreno del primer Spider-Man dirigido por Sam Raimi, nada menos que tres actores se han enfundado el traje del hombre araña: Tobey Maguire, Andrew Garfield y ahora Tom Holland. Parece pertinente preguntarse si Hollywood tiene motivos, más allá de los intereses económicos, para exprimir al héroe de la Marvel -o tal vez el debate sea absurdo: al fin y al cabo los cómics han reinventado una y otra vez en diferentes aventuras la vida de sus personajes-, pero lo cierto es que las cifras reflejan que el público sigue queriendo saber de Peter Parker, y la última entrega está cerca de alcanzar los 600 millones de dólares de recaudación mundial. Aquel chaval cuya existencia se ve trastocada por la picadura de una arácnido regresa hoy a los cines de España con un rostro rejuvenecido: Tom Holland, bailarín curtido en las funciones de Billy Elliot en el West End londinense y uno de los sufridos hijos de Lo imposible de J. A. Bayona, sí tiene una edad más próxima -en junio cumplió los 21 años- para hacer creíble que el lanzarredes asista a clases en un instituto. "Es el milagro de haber encontrado a Tom Holland, porque hemos conseguido a un actor que podría pasar claramente por alguien de 15 años. Queríamos mantener ese contraste con otros de nuestros superhéroes, que tienen buen aspecto, pero no son así de jóvenes", sostiene el productor Kevin Feige. Para resaltar la jovialidad de su protagonista, el director Jon Watts ha imprimido un tono más desenfadado por el que Spider-Man: Homecoming ha sido comparada por los críticos con la deliciosa ligereza del cine de John Hughes.

Este Peter Parker con el rostro de Tom Holland no es un desconocido para los espectadores, ya que se presentó en Capitán América: Civil War. Spider-Man: Homecoming narra precisamente cómo el joven vuelve a las aulas tras haber peleado junto a los grandes. Para Watts, su personaje "pasa el tiempo con Tony Stark, el Capitán América y todos los Vengadores, pero, pese a tener todos esos nuevos poderes y contactos, no ha llegado a asumir quién es como Peter Parker. Uno de los pasos que tiene que dar es comprender que no puedes seguir adelante y ser Spider-Man hasta que no descubra realmente quién es el chaval que está tras él", apunta el director.

El hombre araña tendrá como mentor a Tony Stark (Robert Downey Jr., aferrado al personaje con el que su carrera cobró un nuevo impulso), que frena a un Peter Parker ávido de emociones y que se cree preparado para las complejidades de la vida. Si Stark ejerce de figura paterna, la materna sería la tía May, a la que los responsables de la producción quisieron rejuvenecer igualmente. Eligieron para el papel a Marisa Tomei y desde el guión la concibieron como "una mujer que, al igual que Peter, intenta encontrar su camino. Eso le da al personaje un arco argumental mucho más contemporáneo".

Entre los nombres que completan el reparto, destaca Michael Keaton, que tras ser Batman y Birdman se vuelve a colocar las alas para convertirse en el villano de esta historia, El Buitre, un tipo que se pasa al lado oscuro cuando pierde su trabajo y ve cómo Tony Stark saldrá favorecido con la jugada. "Quería que Spiderman: Homecoming fuera una película de superhéroes a nivel de la calle", defiende Watts. "Me gustaba la idea de contar con villanos con problemas con los que la gente se pueda identificar. No se trata de dominar el mundo, no se trata de un disparatado plan de venganza, se trata de no tener dinero suficiente para sobrevivir y querer realmente hacerse un hueco en el mundo".

