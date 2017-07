'La peste', primera serie que participa en Sección Oficial en el Festival de San Sebastián

La peste, la serie del director sevillano Alberto Rodríguez, se convertirá en la primera serie en participar fuera de concurso en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián, según ha revelado este viernes 28 de julio el director del festival, José Luis Rebordinos, durante la presentación de la selección de películas españolas que formarán parte de la 65 edición del festival.

En este sentido, Rebordinos ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación que "el festival responde temáticamente, formalmente y en tipo de películas a lo que está ocurriendo en el mundo audiovisual". Rebordinos ha señalado que las series son un producto "un poco extraño" porque no son conclusivos, pero cree que está bien que se vea este tipo de materiales. "El audiovisual -es difícil hablar ya de cine o no cine- es muy diverso y tratamos de dar cabida al que nos gusta y que creemos que tiene un interés", ha dicho.

En cuanto a la posibilidad de cambiar el reglamento para que las series puedan competir por la Concha de Oro, Rebordinos ha señalado que el festival no ha pensado en cambiar las normas y ha recordado que hace unos años ya hubo unas tv movies que participaron en San Sebastián, cuando este tema "no estaba en el candelero" y señala que alguna serie de HBO ya ha participado en festivales.

En este sentido, ha dejado una puerta abierta a esta posibilidad: "Si vamos viendo películas con otras características iremos acomodando el reglamento, que no impide poner una película producida por televisión". Sin embargo, ha afirmado que San Sebastián nunca será un "festival de televisión" ni creará una sección para esta modalidad, a pesar de que a partir de ahora "siempre" habrá una presencia de televisión porque "se están haciendo muy bien".

Del mismo modo ha destacado que Fe de etarras es una coproducción de Netflix, va a ser "uno de los momentos más divertidos del festival" con el "comando demencial" que han creado Diego San José y Borja Cobeaga.

En referencia a las películas que van directamente a plataformas. La Sección Oficial contará con cuatro títulos de producción española, de los que hoy se anunciaron tres: El autor, de Martín Cuenca; Handía, de los vascos Garaño y Aitor Arregi, que este año se estrena como pareja en la dirección con la producción de José Mari Goenaga, y Life and Nothing More, de Antonio Méndez Esparza.

Serán, en total, veinte títulos españoles los que competirán en las diferentes secciones del Zinemaldia: a Sección Oficial, Zabaltegi, Perlas o Cine en Construcción.

El director del Festival de San Sebastián está convencido de que el cine "seguirá en las pantallas" y ha recordado que hay muchas películas que se ven en el festival y en cambio "no se estrenan en las salas", del mismo modo que hay muchos ciudadanos que no tienen acceso a salas de cine.

"Estamos encantados de tener una película de Netflix, de televisión española, de Telecinco, Antena 3 o quien se tercie si las películas nos gustan", ha dicho Rebordinos. "No nos compete cómo se va a regular administrativamente el mercado pero confío en que haya muchas formas de hacer y exhibir cine porque será bueno para todos", ha recalcado.

El director de La peste, Alberto Rodríguez, ha señalado en declaraciones que es un "honor" que esta serie se exhiba en San Sebastián, festival en el que ha presentado casi todas sus películas, pero ha matizado que "el cine está hecho para hacerse en las salas de cine" y "ha de encontrar su sitio". "Tendremos que encontrar la manera en la que convivan las producciones hechas para verse en otras plataformas y las que están hechas para verse en las salas", ha señalado el director, quien reconoce que se están haciendo películas con calidad.

En cuanto a la decisión del Festival de Cannes de exhibir películas producidas por plataformas y que no pasarán por salas de cine, cree que estas cintas tienen que estar en los festivales. "No dejan de ser una especia de lupa de aumento y durante unos días consiguen que se hable de películas y que brillen, es una pena que el público se las pierda", ha concluido.

Además de La peste, la serie La vergüenza, dirigida por Juan Cavestany y Álvaro Fernández Armero, competirá en la sección Zabaltegi-Tabakalera.