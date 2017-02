El segundo Oscar de Asghar Farhadi

La película iraní El viajante ganó esta madrugada el Oscar a Mejor película de habla no inglesa, premio que fue recogido por Anousheh Ansari en nombre del director, Asghar Farhadi, quien no acudió a la gala en protesta por la orden ejecutiva sobre inmigración firmada por el presidente estadounidense, Donald Trump, y que veta la entrada en el país a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana.

Ansari leyó un comunicado en nombre de Farhadi, en el que el director afirmó que "es un gran honor recibir este premio por segunda vez" y dio las gracias a los miembros de la Academia, el equipo de la película y otras personas involucradas en la grabación, así como al resto de nominados.

"Lamento no estar con vosotros esta noche. Mi ausencia es por respeto a la población de mi país y de esas otras seis naciones a las que se les ha faltado al respeto con la ley inhumana que prohíbe la entrada de inmigrantes a Estados Unidos", señaló.

Así, apuntó que "dividir el mundo en las categorías nosotros y nuestros enemigos crea miedo". "Es una justificación deshonesta para la agresión y la guerra", manifestó, argumentando que "esas guerras evitan la democracia y los derechos humanos en países que son víctimas de agresión".

"Los cineastas pueden apuntar sus cámaras para capturar las cualidades humanas compartidas y romper los estereotipos de las nacionalidades y las religiones. Crean empatía entre nosotros y los otros. Una empatía que necesitamos hoy más que nunca. Gracias", recalcó.

Farhadi anunció que no acudiría a la gala en un comunicado recogido por el diario estadounidense The New York Times, en el que sostuvo que "los seguidores de la línea dura, independientemente de su nacionalidad, argumentos políticos y guerras, ven y entienden el mundo prácticamente de la misma manera".

"Esto no está sólo limitado a Estados Unidos, ya que en mi país los seguidores de la línea dura son iguales", dijo, resaltando que "presentan a su pueblo imágenes irreales y temibles sobre varias naciones y culturas para convertir sus diferencias en desacuerdos, sus desacuerdos en enemistades, y sus enemistades en temores".

La película -que se enfrentaba a la danesa Bajo la arena, la alemana Toni Erdmann, la sueca Un hombre llamado Ove y la australiana Tanna- supone el segundo Oscar para Farhadi, quien ya ganó una estatuilla en esta misma categoría en 2011 por Nader y Simín, una separación.

El viajante, que había ganado ya dos premios en el Festival de Cannes 2016, es una coproducción entre Irán y Francia basada en la obra de teatro Muerte de un viajante, de Arthur Miller.