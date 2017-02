Artemis vs. Diana

La ficha 'Grandes auotres de Wonder Woman: William Messner-Loebs y Mike Deodato Jr. - El torneo'. William Messner-Loebs, Mike Deodato Jr. ECC. 312 páginas. 30 euros.

El próximo estreno de la película de Wonder Woman ha desatado en nuestro país un buen número de publicaciones sobre el personaje, y ECC ha abierto la línea Grandes autores de Wonder Woman, que recuperará etapas o arcos argumentales notables del pasado reciente de la amazona. El primer título de esta nueva colección, similar a las ya existentes de Batman, Superman o la Liga de la Justicia, lleva por título El torneo y ofrece los números 90 a 100 del volumen 2 de Wonder Woman, más el número 0 especial, todos publicados originalmente entre 1994 y 1995. Se trata del final de la intervención del interesante guionista William Messner-Loebs, del que todavía se recuerdan un puñado de buenos tebeos como los que realizó con Sam Keith (Epicuro el sabio y The Maxx), más o menos por aquellos mismos años.

Messner-Loebs tuvo la difícil tarea de continuar el reboot iniciado por George Pérez tras Crisis en Tierras Infinitas, y contó para ello con un dibujante muy de los 90, Mike Deodato Jr., cuya versión gráfica de la superheroína se encuadra en la moda del bad girl art, esto es, una exageradísima representación del cuerpo femenino en la que abundan las curvas y escasea la ropa, que tuvo su mayor auge con el éxito de la entonces naciente editorial Image. Esta sexualización de Wonder Woman contrasta abiertamente con los tintes feministas que habían predicado Pérez y su editora Karen Berger (abro aquí un paréntesis para recordar que la larga etapa inicial del citado volumen 2 reflexiona con frecuencia sobre la igualdad de género, una intención que no se queda solo en lo temático, como revela, por ejemplo, el hecho de que el segundo Annual de la colección, publicado en 1989 y escrito por Pérez, estuviese editado, dibujado, entintado, rotulado y coloreado solo por mujeres). Siguiendo con el hilo ideológico, bien es cierto que el erotismo ha estado presente en la trayectoria del personaje ya desde su mismo inicio en la década de 1940, pero las turgencias de Deodato Jr. poseen un sencillo cariz exhibicionista, en tanto que a los motivos sadomasoquistas de los viejos episodios de William Moulton Marston y H. G. Peter (los creadores de la superheroína) se le asocian intenciones subversivas.

Más allá de estas lecturas, que siempre surgen al considerar un icono del calibre de Wonder Woman, El torneo compila el clímax de una etapa vibrante y divertida, cargada de acción y de giros argumentales. Sin ir más lejos, aquí se nos narra cómo Diana es despojada del título de Wonder Woman, que pasa a manos de otra amazona, Artemis, más expeditiva en su uso de la fuerza y cuyo breve paso por la serie sirve tanto para analizar la verdadera naturaleza de la superheroína como para elevar la temperatura emocional de la serie. Por el presente arco circulan oponentes del calibre de Cheetah, el Joker o Poison Ivy, que suman interés al conflicto Diana-Artemis, y el trabajo creativo de Messner-Loebs y Deodato Jr. se redondea con las atractivas portadas de Brian Bolland, todo un clásico en estos menesteres.