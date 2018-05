Aviso de tormenta

La ficha 'The Wild Storm, 1' Warren Ellis, Jon Davis-Hunt. ECC. 176 páginas. 15,95 euros.

Poco a poco, va creciendo la presencia del sello WildStorm dentro del catálogo de ECC, y yo no puedo estar más contento, pues soy lo que se dice un fan de WildStorm. De momento, la mayoría de los títulos recuperados por ECC pertenecen a la añorada línea America's Best Comics (un sello autónomo dentro del sello WildStorm, que es, a su vez, un sello autónomo dentro de DC), esa familia numerosa alumbrada de una tacada por Alan Moore en 1999 y compuesta por joyas como Promethea, Tom Strong o Top 10. Terminada la reedición de todas estas, le toca ahora a la serie antológica Twomorrow Stories, en la que Moore formó equipo con ilustradores del calibre de Jim Baikie, Hilary Barta, Melinda Gebbie, Kevin Nowlan y Rick Veitch para contar, en una gozosa sucesión de historietas cortas, las aventuras de personajes tan inolvidables como Jack B. Quick, Greyshirt, The Cobweb o The First American. El humor y una inventiva inagotable son los ejes de este tomo que recopila las doce entregas publicadas originalmente entre 1999 y 2002.

Pero hablando propiamente de WildStorm, ECC nos ha ofrecido ya, por ejemplo, la reedición de dos pesos pesados de la escudería, The Authority y Planetary, o el volumen festivo WildStorm: Especial 25 aniversario, títulos que les recomiendo con los ojos cerrados. Como sabrán, el sello en cuestión fue creado por Jim Lee en 1992 y formó parte en sus inicios de la editorial Image. Su primera serie fue la célebre WildC.A.T.s, de la que ECC ha recuperado la etapa escrita por Alan Moore (ya ven que el británico sigue teniendo mucho tirón), pero Lee propuso también otras cositas como Divine Right. Las aventuras de Max Faraday, que arrancó bajo el paraguas de Image y terminó publicada por WildStorm cuando esta se emancipó y fue adquirida por DC. Con mucha más potencia gráfica que literaria, los doce números de Divine Right (a los que hay que sumar un Preview, el número 1/2, los cruces con Gen13 y WildC.A.T.s y el correspondiente apartado de extras) mezcla mística e informática en una trepidante fantasía en la que todo vale, con guiones de Lee, más Scott Lobdell y algún otro, y dibujos del propio Lee, ayudado por tipos como Scott Williams, Carlos D'Anda o Richard Bennett. Aviso que es muy de los noventa, así que absténganse los puristas.

Reediciones aparte, el título más excitante de WildStorm publicado por ECC se titula The Wild Storm y es la primera parte del reciente relanzamiento de la franquicia por parte de Warren Ellis y Jon Davis-Hunt, y con la que el editor Jim Lee quiere devolver la grandeza a su sello. En palabras de Ellis, The Wild Storm "es una historia sobre la respuesta humana a las estructuras secretas del gobierno y las conspiraciones antiguas. (…) estamos presentando un mundo estructurado tan rico como el de Juego de Tronos. En lugar de grandes casas, tenemos organizaciones encubiertas, sociedades secretas, programas espaciales y sectas antiguas". Olvida lo que sabes de Grifter, Jenny Sparks, Zealot y compañía. Ellis los devuelve a escena, más fascinantes que nunca.