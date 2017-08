Cien años del rey

La ficha 'King-Size Kirby'. Jack Kirby y otros. Panini. 816 páginas. 100 euros.

Cuando se cumplen cien años de su nacimiento, pocos autores brillan en el firmamento del tebeo estadounidense con la fuerza de Jack Kirby (1917-1994). Judío neoyorkino, Kirby comenzó su larguísima carrera en 1936, y solo la muerte, seis décadas después, pudo separarlo del tablero de dibujo. A lo largo de todo ese tiempo, el artista revolucionó el medio, dotando al formato comic book de un estilo propio, de una gramática definitivamente emancipada de la del cómic de prensa, merced a un storytelling enérgico y la espectacularidad de sus splash pages, con frecuencia dobles. Ayudó a fundar el género de superhéroes en los años 40, creando para Timely (futura Marvel) el abanderado más famoso de la historia, el Capitán América, pero también con las páginas que firmó en DC de personajes como Sandman, Manhunter, Boy Commandos o Newsboy Legion, siempre colaborando con Joe Simon. Y ayudó también a refundarlo en los años 60, cuando alumbró de una tacada, junto al guionista Stan Lee, el universo Marvel. Pero la larga sombra de Kirby no se limita a los superhéroes, fue pionero del género romántico y dibujó tebeos virtualmente de toda clase: bélicos, paródicos, de género negro, de terror, de ciencia ficción, del Oeste y hasta en formato 3-D.

Kirby trabajó para todas las editoriales importantes, aunque su nombre está asociado sobre todo a Marvel. Como ya he apuntado, en una explosión creativa sin precedentes y en apenas un par de años, Kirby y Lee se sacaron de la chistera casi todos los personajes clásicos de la editorial: Los Cuatro Fantásticos, Thor, Hulk, Iron Man, Los Vengadores, La Patrulla-X, etcétera; y no dejaron de añadir personajes y conceptos al canon marvelita hasta la marcha de Kirby a DC en 1970. Cierto es que el autor y la editorial mantuvieron una tortuosa relación (nada extraño en un negocio que tiene por costumbre escamotear a los artistas los derechos y las ganancias), pero el legado de Kirby sobrepasa cualquier polémica y Marvel presume de ello. Véase si no, el volumen King-Size Kirby, recién publicado por Panini, que es uno de los libros más alucinantes, por forma y contenido, que uno puede echarse a la cara.

Impreso en gran formato, encuadernado en tapa dura y encajado en un estuche, el exuberante volumen de más de 800 páginas celebra todas las etapas de Kirby en Marvel, desde sus inicios en la Edad de Oro hasta la década de 1970. Contiene números escogidos de sus trabajos en el género de superhéroes (Captain America Comics, Fantastic Four, The Incredible Hulk, The Avengers, The X-Men, The Mighty Thor o The Eternals) y una selección de los muchos géneros que trabajó dentro de la Casa de las Ideas (Yellow Claw, Rawhide Kid, Strange Tales, Amazing Adventures, Teen-Age Romance o Sgt. Fury and His Howling Commands), con no pocas rarezas inéditas en nuestro idioma. El tomo vale cien euros, y esto asustará a la mayoría de ustedes, pero les invito a que vayan metiendo dinero en una hucha, pues el libro es un auténtico trozo de historia, y visto así no resulta caro.