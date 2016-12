Idas y regresos

La ficha 'Batman: ¿Qué le sucedió al cruzado de la capa?'. Neil Gaiman, Andy Kubert.ECC. 144 páginas. 15,95 euros.

La línea Grandes autores de… no deja de crecer, y este mes nos trae dos títulos sobresalientes de la primera década del siglo XXI. El primero de ellos es Grandes autores de Batman: Neil Gaiman - ¿Qué le sucedió al Cruzado de la Capa?, con guion del famosísimo Neil Gaiman y dibujos de Andy Kubert. Dicha historieta fue publicada en abril de 2009 en los números 686 de Batman y 853 de Detective Comics, y narra la hipotética última historia del Hombre Murciélago, que por aquel entonces había muerto (aparentemente) en la miniserie Crisis Final. No por casualidad, el título del tebeo remite a otro tebeo icónico, ¿Qué fue del hombre del mañana?, con el que Alan Moore y Curt Swan pusieron punto final a las aventuras del Superman de la edad de bronce, en los tiempos de Crisis en Tierra Infinitas.

Gaiman subió a los altares del medio con una obra de largo aliento como Sandman, pero conviene recordar que su estilo funciona a la perfección en las distancia cortas (de hecho, Sandman puede entenderse como una colección de pequeñas historias con temas y personajes recurrentes), y aquí firma un relato conmovedor y muy elegante, que hace uso del rico patrimonio artístico de Batman y en el que resuenan argumentos clásicos como el del hermosísimo número 149 de Superman (1961), The Death of Superman, historieta imaginaria en la que los viejos conocidos del superhéroe desfilaban frente al ataúd de cristal donde reposaban sus restos mortales. No menos destacable es el trabajo de Kubert, en cuyas imágenes confluyen tradición y modernidad. Para Gaiman y Kubert, la muerte de Batman es solo el principio, pues ¿acaso puede morir una idea?

El segundo título es Kryptonita, y pertenece, en este caso, a la colección Grandes autores de Superman. Dichos autores no son otros que Darwyn Cooke y Tim Sale. El volumen recopila los números 1 a 5 y 11 de la serie Superman Confidential, que debutó con fecha de cubierta de enero de 2007. El siempre fenomenal Cooke ejerce aquí solo de guionista y narra el primer encuentro de Superman con la kryptonita, y Sale (dibujante de ese bello retrato de la juventud del Hombre de Acero que es Superman: Las cuatro estaciones) convierte el guion en una elegante y atmosférica experiencia estética, toda vez que estiliza en parte la figura del héroe si la comparamos con otras versiones salidas de su paleta de dibujo.

Y ya que hablamos de Superman, aprovecho esta tanda de recomendaciones para recordarles que ha salido al fin a la venta El regreso de Superman, clímax del largo y célebre arco argumental iniciado con La muerte de Superman y continuado con Un mundo sin Superman y El reinado de los superhombres, todos ellos recientemente reeditados por ECC. Los habituales Dan Jurgens, Roger Stern, Louise Simonson, Jackson Guice, Jerry Ordway y compañía resucitan al último hijo de Krypton en este clásico donde los haya de los años 90. El libro recopila los números 25 y 26 de Superman: Man of Steel, 80 a 82 de Superman, 690 a 692 de Action Comics, 503 a 505 de Adventures of Superman y 46 de Green Lantern.