El lado oscuro

Si algo convierte en un clásico imprescindible El cuarto mundo (1970) de Jack Kirby es su sentido de la épica, su uso de la mitología, y la enorme influencia que supone para posteriores obras, destacando la famosa saga galáctica de George Lucas que comenzó en 1977.

En El cuarto mundo hay un grupo de personajes que adoran una energía mística llamada La Fuente, claro precedente de La Fuerza. También hay un villano, Darkseid, cuyo nombre no es más que la transcripción fonética de Dark Side, que en español significa lado oscuro. Además, el héroe, Orión, descubre, para su sorpresa, que el villano Darkseid es su padre.

A principios de los setenta, Jack Kirby se fue de Marvel, para la que había creado junto a Stan Lee series como Los 4 Fantásticos, The Mighty Thor, Los Vengadores, The Incredible Hulk, X-Men... Consideraba que no tenía libertad para trabajar, y decidió irse a la competencia, DC Cómics, donde desarrolló El cuarto mundo.

Jack Kirby insistió en hacerse cargo de la serie Superman's Pal Jimmy Olsen, que formó parte del cuarto mundo entre los nº 133 y 148 (1970-1972). La serie muestra los rostros de Superman dibujados por lápices más asociados al mismo, como los de Curt Swan o Al Plastino, para no romper con su imagen habitual.

En 1971, Kirby creó para El cuarto mundo tres colecciones nuevas. New Gods es la serie de mayor carga mitológica, donde se nos presenta como héroe a Orión, hijo del Gran Pacto entre Highfather, señor de Nueva Génesis, y Darkseid, líder de Apokolips.

Forever People muestra un grupo juvenil de héroes fruto de su tiempo, de evidentes rasgos hippies. Además de seguir mostrando detalles luego reconocibles en Star Wars, hay que reseñar el homenaje que Kirby realiza al Capitán Marvel con el Hombre Infinito.

Mister Miracle, al ser una serie más convencional, permitió al héroe bajo cuya máscara se esconde Scott Free, a su esposa Barda y su ayudante Oberón, tener una larga trayectoria.

El cuarto mundo narra la destrucción del planeta donde vivían los Antiguos Dioses, de cuyas cenizas surgieron otros dos planetas, regentados por los Nuevos Dioses. El primero: un lugar de armonía donde los Nuevos Dioses viven en la ciudad voladora de Supertown, gobernados por el sabio y bondadoso Highfather, que guía a su pueblo a través de una energía conocida como La Fuente: la conciencia de los Antiguos Dioses.

El segundo: un lugar donde las masas viven para Darkseid, un sombrío personaje que busca la enigmática Ecuación de la Antivida, que puede permitirle conquistar el universo. Darkseid se casó con Tiggra, con quien tuvo a su hijo, Orión.

Darkseid mató a Avia, esposa de Highfather, tras lo cual comenzó la guerra entre ambos planetas, que llegado un punto, se hizo insostenible para las dos partes. Darkseid e Highfather firmaron El Pacto, a través del cual se intercambiarían a sus primogénitos al nacer, sin que los niños lo supiesen: Orión, hijo de Darkseid y con una personalidad brutal heredada del padre, se convierte en defensor de Nueva Génesis y Scott Free, hijo de Highfather, será criado en el orfanato de la Abuela Bondad, que educaba a sus pupilos para ser seguidores de Darkseid. Sin embargo, no pudo doblegar la voluntad de Scott, que acabó escapándose. Una vez libre, conoció a Big Barda, la líder de la guardia de Darkseid. Scott y Barda se enamoraron, y escaparon a la Tierra, donde Scott, acabó trabajando como escapista, con el nombre de Mister Miracle.

Ambos planetas representan la eterna lucha entre el Bien y el Mal. La ruptura de la tensa tregua que viven, llevará las hostilidades hasta la Tierra, lugar al que viajara el más grande guerrero de Nueva Génesis: Orión, portador de la Astrofuerza que lo acompaña... Otra coincidencia con Star Wars.

La tecnología imposible marca de la casa envuelve el resultado final en el ambiente de ciencia ficción psicodélica, adornado con los temas favoritos del autor: razas extraterrestres, manipulación genética, mitología, textos bíblicos…

Forever People y New Gods resistieron hasta 1972. Mister Miracle y Jimmy Olsen, hasta 1974. Las cuatro series terminaron sin el final que Kirby habría querido, así pues, contratacaría en 1984 con la novela gráfica Perros Hambrientos para darle conclusión.