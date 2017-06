Más Mujer Maravilla

La ficha 'Grandes autores de Wonder Woman: George Pérez - Rastros'. George Pérez y otros. ECC. 312 páginas. 30,50 euros.

Por fin se ha estrenado la película de Wonder Woman, precedida de buenas críticas y no poca expectación, y es que el personaje merece todo el interés. La princesa amazona tiene más de 75 años de historia y ha disfrutado de enormes etapas creativas a lo largo de estos años, desde los tebeos de William Moulton Marston y H. G. Peter en la década de 1940 hasta la elegante sucesión de aventuras modernas, cuyo pistoletazo de salida fue el sobresaliente reboot de George Pérez en 1987.

Precisamente acaba de ver la luz Rastros, el segundo volumen de la serie Grandes autores de Wonder Woman dedicado al trabajo de Pérez, a quien debemos gran parte de la popularidad de que goza el personaje hoy día. El tomo contiene los números 15 a 24 de Wonder Woman (1988-89), más el Annual 1 (1988), un periodo muy significativo, pues el dibujante de Crisis en Tierras Infinitas, que había colaborado en los argumentos desde el principio de la serie, dio un salto creativo y asumió aquí por completo las labores de escritura. Está incluido el episodio titulado ¿Quién mató a Mindi Mayer? (Wonder Woman 20), uno de los momentazos de la serie: tomando una idea original de Carol Flynn, Pérez demostró que andaba sobrado de talento como guionista. Con el paso de los números, el artista acabó disfrutando tanto como escritor que abandonaría los dibujos a partir del 25, y el primer anual es un precedente de lo que vendría. Sus bellas páginas se las repartieron un puñado de excelentes dibujantes: Arthur Adams, Ross Andru, Brian Bolland, John Bolton, José Luis García-López, Chris Marrinan y Curt Swan. La etapa de Pérez es ideal para todo el que quiera iniciarse en la lectura del personaje y, para muchos aficionados, sigue siendo la mejor.

Dioses de Gothames el título de otro volumen de Grandes autores de Wonder Woman, con el que da inicio la recopilación de la etapa de Phil Jiménez, que devolvió al personaje la elegancia perdida en la década de 1990. Contiene los números 164 a 170 de Wonder Woman (2001), en los que retornan con fuerza los elementos mitológicos y queda clara la influencia de Pérez (ideológica, literaria y gráfica, y es que, por momentos, la estética de Jiménez se confunde con la de su maestro). En este regreso a la grandeza participaron los guionistas J. M. DeMatteis, Joe Kelly y el propio Pérez, así como el ilustrador Adam Hughes, que firma unas espectaculares portadas que son ya parte de la historia del personaje.

Aprovecho, por último, para recordar que se acaba de publicar también Huesos, sexto y último tomo de la reedición del celebrado trabajo de Brian Azzarello y Cliff Chiang en la segunda década del siglo XXI. Esta etapa figura por derecho propio entre los mejores tebeos publicados por DC en su etapa de los Nuevos 52. Se sale bastante de lo habitual, especialmente en el plano visual, y ha logrado que muchos lectores se atrevan al fin a hincarle el diente a las aventuras de Wonder Woman. Personalmente, la he disfrutado de principio a fin y no me canso de recomendarla.