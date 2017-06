Multiverso e hipertiempo

La ficha 'The Kingdom'. Mark Waid y otros. ECC. 240 páginas. 23 euros.

Seguramente, el mayor defecto de The Kingdom (1999) es que se trata de la secuela de una obra maestra como Kingdom Come (1996), y, claro, las comparaciones son inevitables. Kingdom Come supuso un antes y un después en el cómic de superhéroes: iluminó con un fogonazo la oscuridad temática instalada en el género desde mediados de la década anterior e impulsó un nuevo paradigma heroico. The Kingdom, por su parte, es una obra menos significativa, pero no por ello carece de valor. Waid tiende aquí puentes entre el mundo alternativo de Kingdom Come y la continuidad tradicional, sumando al multiverso el concepto de hipertiempo. Salta a la vista que esta vez no contó con Alex Ross, pero tipos como Jerry Ordway, Barry Kitson o Frank Quitely se esfuerzan en dar vida a un argumento tan rico e interesante como cabe esperar de un guionista solvente donde los haya.