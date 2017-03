No, no es que no sepa escribir, ni que el corrector de ortografía del ordenador se haya estropeado: la coletilla Po fueno, po fale, po malegro es una de las expresiones popularizadas por los protagonistas de Makinavaja.

El título de este cómic está inspirado en la canción Die Moritat von Mackie Messer, que puede traducirse al español como La balada de Mackie el Navaja, compuesta en 1928 por Bertolt Brecht y Kurt Weill.

Esta canción ha sido versionada en sus respectivos idiomas por cantantes como Louis Armstrong, Frank Sinatra, Sting, Rubén Blades, Miguel Ríos, Bertín Osborne, etcétera.

Makinavaja, el último choriso es una serie de historietas desarrollada por el dibujante español Ramón Tosas Ivà entre 1986 y 1993 para la revista El Jueves.

La serie está protagonizada por un vulgar atracador chapado a la antigua, medio filósofo, medio justiciero, que lleva tupé y que junto a sus compañeros Popeye y Mustafá, deambula por las calles de la Barcelona de los años 80 y 90 cometiendo todo tipo de fechorías.

Su cuartel general se encuentra situado en una tasca del Barrio Chino regentada por El Pirata, donde suelen guardar todo tipo de armas, alijos de droga y algún que otro cadáver enterrado en la bodega.

Incorporaba, además, la actualidad política del momento: los Juegos Olímpicos de Barcelona' 92, las manifestaciones estudiantiles de los 80, etcétera. Si alguien quiere entender la industria cultural española, antes de leer informes sobre piratería y estudios de mercado debería empezar por las historietas de Ivá, donde su autor diagnosticó tempranamente muchos de los polvos que nos han traído estos lodos. En estas páginas aparecían en ocasiones personajes reales como Peridis o Manuel Vázquez Montalbán.

Ivà vivió de joven en pensiones de la Rambla de Barcelona entre prostitutas, delincuentes y policías, ambiente que recrea en sus historias. Sus aventuras expresan ideas filosóficas y políticas propias de su autor.

El cómic se caracteriza por la expresividad en los rostros de sus personajes y por el particular vocabulario que utilizan, transcribiéndose la fonética, además del uso de la jerga propia de los delincuentes, policía, o los personajes que pululan por las historietas.

La publicación de Makinavaja gozó de gran éxito, convirtiéndose rápidamente en la más popular de las historietas de la revista El Jueves junto a Historias de la Puta Mili, del mismo autor. Tras su muerte, que acaeció en 1993, la serie siguió reponiéndose hasta 2008.

En 1989 se estrena la versión teatral de Makinavaja por la compañía Tirapalan a partir de una adaptación de Pepe Miravete con Ferrán Rañé como protagonista y música de Pata Negra.

Se realizaron en 1992 dos películas tituladas Makinavaja, el último choriso y Semos peligrosos (uséase Makinavaja 2), ambas dirigidas por Carlos Suárez y protagonizadas por Andrés Pajares.

Finalmente, se emitió una serie de televisión en TVE (1995) protagonizada por Pepe Rubianes que gozó de gran audiencia.

La letra de la canción, tanto de la serie como de la película, la compuso el propio Ivà. La versión que aparece al principio del filme fue interpretada por el grupo musical Suburbano.

El dibujante de historietas Ramón Tosas, de 52 años, conocido profesionalmente como Ivà, resultó muerto en un accidente de tráfico ocurrido el 23 de agosto de 1993 en Briones (La Rioja). En el mismo accidente resultó gravemente herido Ángel Alonso, director de las versiones teatrales de Historias de la Puta Mili y Makinavaja.

El Premio Ivà al mejor historietista profesional se estableció en 1994, después de la inesperada muerte del dibujante. Los compañeros de El Jueves acordaron crear este premio con el apoyo de la viuda de Ivà, Gloria Sánchez. El trofeo es una figura del popular Makinavaja.

El listado de galardonados incluye a historietistas como Azagra, Nebreda, Fer, Fontdevila, Ozeluí, Monteys, Sergio Aragonés, Carlos Giménez, Nicolás, Juanjo Guarnido, Francisco Ibáñez, Jan, Luis Royo, Purita Campos, Jordi Bernet, Carlös, Picanyol, Maikel, entre otros…

Makinavaja no sólo es un clásico atemporal, es una obra maestra que refleja la España de los años 80 y 90 a la perfección con su humor ácido y su crítica social y política.