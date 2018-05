Unidos para salvar el mundo

La ficha 'The Umbrella Academy, 1: Suite apocalíptica'. Gerard Way, Gabriel Bá. Norma Editorial. 216 pág. 22 euros.

De los títulos publicados por Dark Horse en la última década, destaca por méritos propios The Umbrella Academy, una vuelta de tuerca al género de superhéroes escrita por Gerard Way (líder de la banda My Chemical Romance y autor de la última versión de la Doom Patrol) y el ilustrador brasileño Gabriel Bá (Casanova, B.P.R.D, Daytripper). La primera miniserie de The Umbrella Academy lleva por título Suite Apocalíptica, y es una sofisticada mezcla de superhéroes y aventura pulp protagonizada por siete niños nacidos con poderes extraordinarios que tratarán de evitar la destrucción del mundo. La edición de Norma Editorial, repleta de extras, incluye los seis números de la citada miniserie (2007-08) y un par de historietas previas.