Viajes y nuevos villanos

La ficha 'Batman: El último Arkham' Norm Breyfogle y otros. ECC. 432 pág. 37,50 euros.

Los amantes del Batman de Norm Breyfogle, epítome gráfico del personaje durante la década de los 90, seguirán disfrutando de lo lindo con el tomo titulado El último Arkham, quinto de la recuperación de su larga etapa en la colección Grandes autores de Batman. Como en otras ocasiones, el guionista principal sigue siendo Alan Grant, aunque Dennis O'Neil firma un episodio y el siempre notable Peter Milligan se encarga de hasta cuatro, en tanto que el apartado gráfico lo completan Jim Aparo y Chris Sprouse. Son los números 472 a 476 de Batman, 639 a 642 de Detective Comics, 27 de Legends of the Dark Knight y 1 a 5, 13 y 50 de Shadow of the Bat, la mayoría con fechas originales de 1991 y 1992. En ellos, Batman viaja a Río de Janeiro, se enfrenta a Scarface y se topa con Victor Szaszs, enésima adición a la galería de villanos por parte de Grant y Breyfogle.