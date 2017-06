Viñetas de una vida

La ficha 'Will Eisner: Maestros de la novela gráfica'. Paul Levitz. Norma Editorial. 224 páginas. 45 euros.

La bibliografía en castellano sobre Will Eisner se enriquece con la edición de Will Eisner: Maestro de la novela gráfica (2015), libro del guionista y antiguo presidente de DC, Paul Levitz, metido desde hace años a historiador. Este hermoso volumen, encuadernado con lomo de tela e impreso en gran formato para mayor disfrute de los sentidos, se suma a otros títulos imprescindibles como la biografía Will Eisner: El espíritu de una vida, de Bob Andelman, Shop Talk: Conversaciones con Will Eisner, que recoge las charlas del propio Eisner con luminarias del medio como C. C. Beck, Milton Caniff, Lou Fine, Jack Kirby, Joe Kubert o Harvey Kurtzman, o Eisner/Miller, de nuevo una conversación, en este caso entre el creador de The Spirit y el de Sin City. No por casualidad, estos ensayos figuran en el catálogo de Norma: la editorial catalana tiene a Eisner por bandera y ha ido traduciendo intensivamente su obra, desde la más lejana, de comienzos en la década de 1930, hasta las últimas novelas gráficas alumbradas ya en la primera década del siglo XXI, pasando por los cómics didácticos y los manuales teóricos sobre el arte de la historieta.

Will Eisner: Maestro de la novela gráfica repasa cronológicamente la vida del genio de Brooklyn, al tiempo que analiza y contextualiza los innumerables logros de una larguísima carrera de más de setenta años. Es un texto incisivo y revelador, cargado de información, anécdotas y opiniones de primera mano de colaboradores del maestro (como el gran Jules Feiffer), y complementado con un abrumador material gráfico que incluye numerosas fotografías del autor, páginas de guion, reproducción de originales, dibujos poco conocidos y hasta inéditos cedidos por la familia Eisner. El libro se completa con una bibliografía, un listado de los premios Eisner a la mejor Novela Gráfica y la transcripción de una charla entre Levitz, Neil Gaiman, Dennis Kitchen, Scott McCloud y Jeff Smith, celebrada en la San Diego Comic-Con de 2013. En definitiva, una verdadera delicia.