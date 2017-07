Se apagan las luces…

No sé si conocéis las historia, imagino que los más cinéfilos sí. Resulta que cada vez que el director de cine Woody Allen, con esa incansable capacidad creativa que tiene para dirigir una película al año, hace el casting de su siguiente película, los actores elegidos no se lo piensan dos veces a la hora de participar en la producción, aunque para ello deban rebajar su caché o incluso trabajar gratis…

Imagino que algo parecido debió de ocurrir cuando Alan Moore, el gran guionista de cómics de nuestros tiempos (me resulta innecesario listar aquí sus obras…) convocó a una serie de guionistas y dibujantes para crear una nueva propuesta: Cinema Purgatorio. Una publicación mensual que reúne a varios equipos creativos, de los mejorcito de la profesión, que se encargan de varias cabeceras, todas muy diferentes entre sí. Lo que al principio se iba a financiar con la ayuda de un crowdfunding, terminó bajo el sello de la editorial Avatar Press. Normal, debido a su interesante propuesta.

La primera de ellas es la que da título a la antología. En ella, con su particular estilo, Moore, junto a su partenaire de los últimos años, el genial Kevin O'Neill (saga de La Liga de los Extraordinarios Caballeros) nos conduce a este extraño cine, que no sabemos si es real o imaginario. Un lugar al que no se sabe cómo llegar, pero una vez allí, es imposible escapar a su hipnótico influjo. El tándem de autores nos regalan en cada historia, su particular versión de una película o un actor del cine más clásico, de los principios de aquel Hollywood en blanco y negro: desde una versión psicópata y violenta de los Keystone Cops, pasando por uno de los grandes actores de péplums de todos los tiempos o un folletín protagonizado por un héroe, La Llama del Remordimiento.

Y en este segundo tomo que publica Panini bajo su sello Evolution, Moore y O´Neill nos narran con sarcasmo, en primera persona, la historia de uno de los pioneros de la técnica del stop motion en el cine, así como la típica-tópica producción hollywoodiense que podría haber estado interpretada por Cary Grant y Audrey Hepburn, o Rock Hudson y Doris Day, pero que aquí se transforma en una historia que nos demuestra que el tiempo no pasa en balde, ni siquiera para las historias románticas…

Y como guinda a esta eterna sesión de cine, la verdadera historia de unos hermanos que nos hicieron reír con sus patochadas, pero que una vez que se apagaban las cámaras, su relación era bien distinta. Ellos fueron Los hermanos Warner.

Y de ahí saltamos a Código Pru, la serie firmada por Garth Ennis (Predicador) y el español Raulo Cáceres, en la que Prudence, la joven que da nombre al título, es una paramédica en la ciudad de New York. Está acostumbrada a encontrarse con los peores accidentes que uno pueda imaginar. Pero cuál será su sorpresa cuando se percate de que la ciudad está llena de monstruos, seres de ultratumba que conviven en paz y armonía (la mayoría) con los humanos… En este segundo volumen su camino se cruzará con una momia, un demonio y un cíborgbastante curioso. Además, comenzaremos a saber algo del pasado de la muchacha, que tal vez tenga relación con lo que ocurre en la Gran Manzana.

Kieron Gillen (The Wicked+The Divine) e Ignacio Calero nos demuestran con Modis la otra cara de un futuro postapocalíptico a lo Mad Max, en el que las personas van acompañados por los "modis", unos monstruos con los que se enfrentan en torneos. Cada uno tiene una particular característica (¿No os resulta familiar el concepto?) y resulta que a la joven Marginal le han robado el suyo, así que comienza su aventura junto a Sanguinaria Susan, que le ofrece su ayuda. ¿Podrá vencer a Tommy Cero con el pequeñajo Ultramiocito Menor?

¿Os van resultado atractivas las propuestas de los autores? Pues con Una Unión más perfecta, el novelista, guionista de cine y cómics Max Brooks (Guerra Mundial Z), junto a Michael DiPascale nos llevan a la guerra de Secesión norteamericana, pero en una versión que no sale en los libros de historia, ya que los ejércitos del Norte y Sur terminarán aliándose contra una letal amenaza que pretende borrar de las tierras americanas a la raza humana. Se tratan de unas gigantescas hormigas, a las que será muy difícil abatir con los medios que se contaba en aquellos tiempos…

Y para relatar esta genial antología llega Colosal, creada por Christos Gage, que ha trabajado mucho en Marvel y el dibujante Gabriel Andrade, que ilustró Crossed +One Hundred, junto a Alan Moore.

Pero en Colosal nos vamos a encontrar un mundo asolado por los gigantescos y letales "kaijus", monstruos de pesadilla contra los que el ejército parece que tiene poco que hacer. Janna Pleshette y dos militares irán descubriendo más y más información sobre estos seres cuando se encuentren aislados y perdidos en una tierra repleta de ellos.

Si "en la variedad está el gusto", éste es el ejemplo perfecto. Historias de géneros variados, firmadas por lo mejorcito del mundo de las viñetas.

¿Te atreverás a comprar un ticket para la segunda sesión de Cinema Pugatorio?