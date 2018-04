El legado de Kirby

La ficha 'Jack Kirby: Centenario'. VVAA. ECC. 192 páginas. 19,50 euros.

En 2017, como parte de la celebración del centenario del nacimiento de Jack Kirby, DC lanzó varios proyectos que recordaban la larga y fructífera relación del artista con la editorial. Uno de ellos fue la serie limitada de doce números El desafío de Kamandi, recopilada en dos volúmenes por ECC (de los cuales ha visto ya la luz el primero), una suerte de homenaje colectivo centrado en el fascinante mundo apocalíptico del personaje creado por Kirby en 1972. Otro consistió en un conjunto de seis especiales, todos con fecha de octubre de 2017, en los que diversos autores contemporáneos revisitaron más creaciones del Rey para DC, a saber: The New Gods Special, The Newsboy Legion and the Boy Commandos Special, The Sandman Special, Manhunter Special, Darkseid Special y The Black Racer and Shilo Norman Special.

ECC recopila ahora estos especiales en un bonito tomo titulado Jack Kirby: Centenario (contiene solo el material contemporáneo, pues no se incluyen aquí las historietas clásicas de Kirby reeditadas en dichos especiales, ni tampoco los distintos artículos escritos por Mark Evanier). Quizá el relato más emotivo de la recopilación sea el cruce, de manos de Howard Chaykin, entre La Legión de Repartidores y El Comando Juvenil, las dos bandas juveniles introducidas por Joe Simon y Jack Kirby en la década de 1940, aunque hay otros momentos destacables como la pelea entre otros dos héroes de la época, Manhunter y Sandman, narrada por Keith Giffen y Dan Didio, las páginas de Demon dibujadas por Steve Rude o una historieta corta del joven Orión escrita y dibujada por Walter Simonson. No faltan a la cita personajes emblemáticos como Darkseid, Mister Miracle, el Corredor Negro, OMAC o el Sandman de los años 70, y la nómina de autores incluye, entre otros, a Shane Davis, Dan Jurgens, Paul Levitz, Jon Bogdanove, Rick Leonardi, Mark Buckingham, Denys Cowan o el ya citado Evanier, biógrafo y antiguo ayudante de Kirby. Paul Pope, Bruce Timm y Chris Burnham también se suman a la fiesta, en calidad de portadistas.