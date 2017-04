¡No mires a la pantalla!

Panini Comics publica dos antologías que harán las delicias de los amantes del género terrorífico y el fantástico.

Y empezamos por el medio catódico, ya que Tales from the Darkside toma su nombre de la serie de televisión emitida a mediados de los años ochenta en la televisión norteamericana. Creada por el director de cine George A. Romero, su staff de guionistas fue de una calidad muy alta, contando con nombres como Cliver Barker, Fritz Weaver y, entre otros, Stephen King… Y de ahí, saltamos al vástago de éste, Joe Hill, talentoso escritor de literatura fantástico-terrorífica que ha sabido labrarse un exitosa carrera no sólo en el medio literario (Fantasmas, Cuernos, NOS4A2…), además de cultivar los cómics como guionista (The Cape, Locke & Key…). Pues resulta que Hill propuso a una productora recuperar la cabecera de la serie de televisión, aprovechando el tirón que estas tienen en la actualidad (Que levante la mano quién no vea al menos una…). Puso manos a la obra, junto a un staff de escritores, a crear un nuevo universo oscuro, compuesto por historias cortas, pero que compartían un hilo conductor, ese "lado oscuro", misterioso y temible…

Pero, como ocurre en no pocas ocasiones, el proyecto quedó en el limbo. Afortunadamente, la editorial IDW Publishing, donde Joe Hill ha publicado la mayoría de su producción comiquera, le dio la oportunidad de insuflar nueva vida a esas historias escalofriantes. Y lo mejor es que sería con el chileno Gabriel Rodríguez, su partner in crime en uno de los mejores tebeos de terror-fantasía que se han parido en los últimos años, Lock & Key (también publicado por Panini en dos lujosos tomos que ya deberías haberte leído, avezado lector) y el guionista Michael Benedetto, que se encarga de adaptar los relatos a la viñeta.

Pues bien, sumerjámonos de la mano de este ingenioso trío en un mundo donde impera el terror y lo desconocido: En Sonámbulo conoceremos a Ziggy, un fiestero vigilante de piscina que va a padecer en sus carnes el cometer el peor de los pecados en su labor, quedarse dormido. A partir de entonces la maldición del sueño cae sobre todos los que tienen contacto físico con él, con consecuencias inesperadas y terribles…

En La caja negra, Brian Newman es un hombre que, desde la más tierna infancia, viene padeciendo una temible maldición que ha hecho que su existencia se convierta en un infierno. Posee poderes psíquicos de los que quiere librarse a cualquier precio. Una misteriosa empresa, Britterside, parece ser la solución a su problema. Pero la pesadilla para él y los que lo rodean solo acaba de comenzar…

Y para dar remate a estos relatos que provocan escalofríos, en Se abre una ventana vamos a ser testigos de que el trabajo de canguro no es tan sencillo como lo pinta, y si no que se lo digan a Joss Waldrop, que tendrá que lidiar con una pareja de niños de lo más peculiar.

Y ahora, de la mano de Alan Moore (Todos los conocéis, ¿no?) nos vamos al cine, a un lugar llamado Cinema Purgatorio, un sitio oscuro, extraño, gris y en el que se proyectan extrañas, bizarras películas. En esta antología nos vamos a encontrar con lo mejorcito del cómic, nombres que se han labrado exitosas carreras en el mundo de las viñetas: En primer lugar, el "jefe de pista" Alan Moore, junto a su colaborador de los últimos años, Kevin O´Neill (juntos nos han regalado las aventuras de The League of Extraordinary Gentlemen): En su Cinema Purgatorio vamos a ver tres ignotas producciones. En la primera, un sentido homenaje a los Keystone Cops, aquellos torpes policías que perseguían en las películas mudas a Charlot, Harold Lloyd y demás estrellas de la época… Pero esta vez algo cambia, y de un modo muy, muy violento.

¿Qué pasaría si unos personajes de ficción, dentro de un péplum, se dieran cuenta de la falsedad de todo lo que los rodea?

Y como tercer plato, en esta eterna proyección, las aventuras de un héroe, La Llama del Remordimiento, de la que no podrás escapar jamás, hagas lo que hagas…

El resto del staff de esta absorbente antología está compuesta por los siguientes grandes autores: Garth Ennis y Raulo Cáceres, que en su Código Pru nos presentan a una paramédico, la dedicada Prudence, que sin comerlo ni beberlo, deberá lidiar con vampiros, hombres artificiales y monstruosos parásitos.

Kieron Gillen e Ignacio Calero nos trasladan al mundo de Modis, un lugar postapocalíptico y letal, donde los peregrinos deberán enfrenarse a todo tipo de peligros junto a sus "mascotas", como es el caso de la protagonista, Marginal, y su daimona, la pacífica Peluscardona…

En Una Unión más perfecta, el escritor y guionista Max Brooks, junto a Michael DiPascale nos trasladan a una realidad paralela en la que, inmerso en la Guerra de Secesión norteamericana, los enemigos no son los que pensamos.

Y para rematar esta sesión quíntuple, no podían faltar los monstruos gigantes, en Colosal, Christos Gage y Gabriel Andrade nos muestran el camino de muerte y destrucción de un enorme ser bautizado como Apex y como Janna Pleshette, una piloto y sus compañeros deberán sobrevivir en lo que ha quedado de Anchorage, Alaska.

Un buen puñado de historias, que levitan entre los fantástico y te horror, servidas en su punto por un puñado de lo mejor que el Noveno Arte puede ofrecer en estos momentos.

La luz se apaga. ¿Estáis preparados?