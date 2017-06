Hay muchos mundos pero, ¿están en éste?

Y es que la elaboración de esta saga ha sido cosa de años, años en los que el guionista escocés ha demostrado, en repetidas ocasiones, ser uno de los más interesantes del panorama norteamericano. Siempre ha tenido una visión muy personal, de ahí que su "desembarco" en los comic-books fue un soplo de aire fresco sobre unos personajes, los de DC Comics, cuya mayoría permanecían guardados en el baúl de los recuerdos, ya que nadie sabía qué hacer con ellos. Fue el caso de Animal Man, de La Patrulla Condenada y de muchos, muchos más.

A medida que crecía su fama fue alcanzando un puesto de poder en la editorial, y sus últimas obras (salvo una escapada a la competencia, que nos ofreció sagas para el recuerdo, como la de New X-Men, junto a ese genio del dibujo llamado Frank Quitely) estuvieron dedicadas a narrar las andanzas de los principales iconos de la editorial, Batman y Superman. A éste último lo cambió completamente, re-narrando su origen y aventuras en una etapa (New 52) no exenta de críticas.

Sus dos últimos trabajos para DC fueron, en primer lugar, volver a contar en tono muy personal el origen de la gran heroína, Wonder Woman, junto a Yanick Paquette y, finalmente, este grueso volumen que reúne la maxiserie El Multiverso, recopilado ahora por ECC Ediciones.

Fue su canto de cisne justo antes de aceptar el puesto de editor en jefe en la mítica revista Metal Hurtland.

Como decía anteriormente, el trabajo de Morrison en esta saga le ha llevado bastante tiempo, ya que, debido a su éxito, su labor era requerida en varias cabeceras, por lo que el proyecto, pese a ser anunciado en varias ocasiones, se fue retrasando una y otra vez.

Hasta que por fin en el año 2014 vio la luz, y todos nos quedamos boquiabiertos por la impresionante formación de autores que estaba tras él. Morrison había logrado reunir para los números que componían la maxiserie a lo mejorcito de la profesión. Para las historias que servían de prólogo y epílogo teníamos a Ivan Reis. Y a partir de ahí, comenzaba el desfile de estrellas: Chris Sprouse, Ben Oliver, Frank Quitely, Marcus To, Paulo Siqueira, Jim Lee, Doug Mahnke… Una formación de dibujantes para narrar una de las más importantes historias del Universo DC, ¿o mejor debería decir Multiverso DC? Veréis, una de las características por la que descata esta editorial es por haber creado, en sus tebeos, el concepto de multiverso. Para explicarlo de una manera sencilla: En paralelo a nuestro (llamada Tierra 1) mundo existen infinidad de mundos que coexisten. En ellos vamos a encontrar diferentes versiones de los principales personajes, los iconos del sello: Superman, Batman, Wonder Woman, Green Lantern…

¿Y que ha estado haciendo Morrison durante todos los años que le costó poder concluir su obra? Pues dando sentido a todos los grandes eventos que sacudían cada cierto tiempo el Universo DC. Partiendo, por supuesto, del que daba origen a toda esta teoría del Multiverso, el ya clásico Crisis en las Tierras Infinitas, que supuso un antes y un después para la editorial.

Como si de un cartógrafo de lo infinito se tratara, Morrison traza un mapa de los diferentes mundos y nos describe la característica, la principal diferencia de sus poderosos habitantes, que puede ir desde que los nazis ganaran la guerra, a que todos sean monstruos, vampiros; jovencitos superpoderosos más interesados en escribir en twitter que otra cosa; que vivan en el Far West o que Calvin Ellis, un Superman negro, sea el presidente de los Estados Unidos (en claro homenaje a Barack Obama); o bien que sus habitantes parezcan haber salido de un programa de dibujos animados, comandados por el Capitán Zanahoria…

Pero claro, la cosa no era simplemente compilar datos, sino que Morrison nos introduce en una gran aventura que reunirá a los mejores héroes del Multiverso, ya que la supervivencia de éste se ve amenazada por la aparición de La Nobleza, unos entes que representan los mayores miedos de la humanidad y que comienza la invasión y destrucción de las diferentes tierras. ¿Y cómo lo hacen? Pues a través de un cómic… Sí, un COMIC maldito, que lleva la semilla del mal en su interior y sirve como arma.

Ni siquiera Nix Uotan, el último de los Monitores, será capaz de enfrentarse a esta horda y, finalmente, caerá poseído y convertido también en un agente de la oscuridad…

A lo largo de los números que componen esta impresionante saga vamos a viajar de un mundo a otro, observando cómo la presencia del cómic maldito cambia las vidas de sus habitantes, que no son capaces de adivinar la sombra que está a punto de cernirse sobre ellos.

Todos son mundos en vías de extinción, y tal vez sólo la unión de todos los héroes será la solución ante la ola que se avecina.

Si como lector de cómics te entusiasman las grandes sagas, aquí tienes una que rebosa espectacularidad por todas sus páginas.