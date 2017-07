Una obra entrañable

La ficha 'La boda de Superman'. VV. AA. ECC. 192 páginas. 19,50 euros.

A finales de 1996, apenas cuatro años después de matar al personaje, los editores de Superman decidieron que era hora de darle una alegría al héroe y resolvieron su eterna tensión amorosa con Lois Lane en la boda del siglo. Lo hicieron con un especial de 100 páginas escrito y dibujado por una larga sucesión de nombres emblemáticos, desde Curt Swan hasta Dan Jurgens, pasando por Al Plastino, Jim Mooney o John Byrne. Siendo desigual, el resultado es entrañable y marca un hito en la larga trayectoria del Hombre de Acero. La edición de ECC contiene el especial Superman: The Wedding Album más los números 118 de Superman, 541 de Adventures of Superman, 728 de Action Comics y 63 de Superman: Man of Steel, relacionados con la trama.