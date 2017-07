El origen de Batman

La ficha 'Batman: Ciudad secreta'. Scott Snyder, Greg Capullo, etc. ECC. 176 páginas. 17,95 euros.

Para varias generaciones de lectores el origen definitivo de Batman es el que realizaron Frank Miller y David Mazzucchelli en los números 405 a 407 de la cabecera Batman (1987), el famoso Año Uno. En palabras de Scott Snyder: "Aquella historia es intimista, sombría, furiosa, realista y oscura, tanto desde el punto de vista visual como argumental… Es una obra maestra, intocable". Sin embargo, como quiera que el género de superhéroes es un constructo en continuo cambio y evolución, el propio Snyder, con el dibujante Greg Capullo, planteó un nuevo y revolucionario origen titulado Zero Year, dentro del universo de los Nuevos 52. Dicho origen apareció en los números 21 a 24 de Batman (2013) y acaba de ser reeditado por ECC en el volumen Batman: Ciudad secreta. Como explica Snyder en el borrador de guion incluido en dicho tomo: "Queremos dar un giro de 180 grados respecto a las demás historia de origen. (…) nuestro relato es orgánicamente más luminoso, más cinético y más exagerado, con acción, aventura… ¡e incluso detalles de ciencia ficción! (…) Bajo ningún concepto esto significa que sea menos profunda o emotiva que Año Uno; todo lo contrario, he puesto más en esta historia -relacionado con el folklore de relatos sobre el destino, los acertijos, el renacimiento y la redención- que en ninguna otra que hayamos hecho.

En la superficie, sin embargo, quiero que transmita la sensación de algo moderno, brillante y veloz. (…) es un origen de Batman para la generación actual, innovador, luminoso y dotado de múltiples capas de lectura". Esas son las intenciones, y el resultado está en sintonía con el dinamismo de las películas de superhéroes que pueblan hoy los cines, con la irreverencia de Grant Morrison y, cómo no, con la estupenda labor que vienen realizando Snyder y Capullo desde que se hicieron con las riendas del personaje en 2011. Los aficionados al Hombre Murciélago reconocerán los elementos clásicos y verán hasta qué punto los autores juegan con ellos y los deforman en este espectáculo absorbente que se suma al relato de quién es Batman y cómo llegó a serlo.

He dicho que Batman: Año Uno es, para muchos, el origen definitivo del superhéroe de Gotham, pero conviene no olvidar que el trabajo de Miller y Mazzucchelli no habría sido posible sin el regreso del personaje a sus raíces oscuras, orquestado desde mediados de la década de 1960 por el editor Julius Schwartz y autores tan influyentes como Denny O'Neil, Frank Robbins y, sobre todo, Neal Adams. Este último cambió la estética camp asociada a Batman por un estilo gráfico realista, oscuro y poderoso que ha acabado convirtiéndolo en el superhéroe por excelencia de nuestro tiempo. ECC viene reeditando las páginas de Adams en distintos tomos de la colección Grandes autores de Batman, de los cuales acaba de ver la luz ¿Hombre o murciélago?, con episodios de entre 1970 y 1975. Van los 402, 407 y 408 de Detective Comics, el 255 de Batman, más rarezas como los números 27 y 30 de la colección Power Records y una bella y extensísima galería de cubiertas.