…pero sigue siendo el Rey!

A lo largo de la historia de las Bellas Artes se producen momentos, auténticos puntos de inflexión, en los que surgen autores que van a marcar, a partir de entonces, a las generaciones venideras: música, pintura, literatura y… cómic.

El nombre de Jack Kirby siempre ha de escribirse con letras mayúsculas y en negrita, ya que en el mundo de los comic-book norteamericanos ocupa el lugar reservado a la máxima deidad, si lo comparamos con el Olimpo. Y ahora que se cumple un siglo de su nacimiento, no hay mejor momento para homenajearlo, y la editorial Panini pone a la venta el próximo 30 de agosto una auténtica joya, algo que se ha hecho con muy pocos autores en nuestro país. Se trata de un tomo, en el que, a lo largo de sus ochocientas páginas vamos a hacer un viaje a través del tiempo, el espacio, y las dimensiones más desconocidas. Como si de uno de los personajes de Kirby se tratara, nos vamos a introducir en su universo de mundos sin fin de los que fue el arquitecto, el creador gráfico que hizo de ellos lo que hoy son el día.

Huiremos de tremebundos monstruos de nombre impronunciable, daremos tortas como panes junto al defensor del American Way of Life, compartiremos aventuras junto a un cuarteto de lo más especial, seremos impregnados por la tremenda fuerza y poder de un tipo verdoso que siempre está de muy mal humor, viajaremos a las legendarias Asgard y Wakanda y, sorprendidos, descubriremos que en la prehistoria existió un dinosaurio de color rojo…

Pero esto sólo es un aperitivo de lo que nos espera dentro de este King Size Kirby, ya que comenzaremos nuestro periplo por los años cuarenta, con unas obras en las que un Kirby primigenio ya daba pequeños destellos de genialidad, pero aún estaba por llegar lo mejor. Página a página, el dibujante fue dejando atrás un estilo feísta, de trazos aún poco definidos y, gracias a una serie de entintadores (todo hay que decirlo, ya que en aquellos tiempos era vital a la hora de finalizar el trabajo entregado a lápiz por los dibujantes) fue emergiendo ese Jack Kirby ya totalmente reconocible, con un estilo en el que los rasgos, la fuerza y el dinamismo de sus personajes son únicos. Él creó una manera única de trasladar al papel las imposibles maquinarias con las que se topaban los héroes cuyas aventuras dibujaba y, por supuesto, creó lo que yo denomino, un "falso" 3D: Unas páginas en las que, sin la ayuda de ningún artilugio (gafas, etc…) nos sumergíamos, tirándonos de cabeza ante imposibles perspectivas, tremebundos collages que aún hoy en día transpiran modernidad y podrían ser colgados en la sala de cualquier buen museo que se precie.

Y es que, como ya decía al principio, la obra de Jack Kirby, a lo largo de los años, ha servido como base, cimientos, con los que muchos autores posteriores han comenzado a definir un estilo propio. Para hacer un listado de los dibujantes de cómic que han sido influenciados por el maestro neoyorkino me harían falta muchas más páginas que éstas. Si tan sólo nos centramos en el mercado norteamericano, creo que no me equivoco al decir que hay pocos, poquísimos dibujantes que no tengan, mantengan, un rasgo, por leve que sea, que no recuerde a Kirby. Y ya no hablo de autores europeos, que también los hay…

Notaréis que no estoy apuntando ningún dato biográfico del autor, y es que para los más interesados en sumergirse en la vida y obra de este titán de las viñetas, recomiendo la lectura y disfrute del libro del historiador y teórico de los cómics, José Joaquín Rodríguez, que en su obra King Kirby. Jack Kirby y el mundo del cómic, publicada por Dolmen, desvelará cualquier duda que tengáis sobre él.

Finalmente, comentar que este enorme tomo puede tener varios receptores. Por una parte, esos lectores que desconozcan la obra de su autor, van a tener un magnífico catálogo, en formato grande, de las mejores obras que Kirby dibujó para Marvel (no están todas las que son, pero si son todas las que están). Un perfecto punto de partida para, posteriormente, buscar y disfrutar del resto de sus cómics, la mayoría publicados por la propia Panini y, estamos de suerte, otras editoriales como ECC, que en los últimos meses viene editando el magnífico Cuarto Mundo que éste creó para DC Comics.

Por supuesto, esta obra es también una herramienta para aquellos que quieran dedicarse al dibujo, ¿quién no ha copiado alguna vez las poses, las imposibles perspectivas del autor? Pues aquí tienen la oportunidad de disfrutar y aprender cómo se dibuja una página de cómic de superhéroes.

Soplemos todos las imaginarias cien velas de este aniversario, una fecha para recordar junto a la obra de un autor que no ha envejecido ni un ápice, más bien todo lo contrario. HAIL TO THE KING!