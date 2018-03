Una tormenta creativa

La ficha 'Wildstorm: Especial 25 aniversario'. VV.AA. ECC. 240 páginas. 23 euros.

El estudio WildStorm, uno de los integrantes iniciales de la editorial Image, fue fundado en 1992 por Jim Lee y Brandon Choi. Más tarde, en 1999, se separó de la compañía madre y se convirtió en un sello de la editorial DC, bajo cuyo paraguas acabó publicando algunos de los títulos más sobresalientes de los primeros años del presente siglo. Hoy por hoy, WildStorm ha perdido la frescura y el descaro de antaño, aunque el relanzamiento de su línea en 2017, con la cabecera The Wild Storm, de Warren Ellis y John Davis-Hunt, augura nuevas y excitantes posibilidades.

He dicho que WildStorm publicó algunos de los títulos más sobresalientes de comienzos de siglo, y es que supo reunir a un puñado de creadores excepcionales y le dio plena libertad. Vean, si no, la siguiente selección de títulos de su catálogo: Astro City, de Kurt Busiek y Brent Anderson; The Authority, de Ellis y Brian Hitch, y su posterior continuación por parte de Mark Millar y Frank Quitely; Planetary, de Ellis y John Cassaday; Wildcats, de Joe Casey y Sean Philips, Wildcats Version 3.0, de Casey y Nguyen, Automatic Kafka, de Casey y Ashley Wood; Sleeper, de Ed Brubaker y Philips; Ex Machina, de Brian K. Vaughan y Tony Harris; o la línea America's Best Comics, en la que Alan Moore, con artistas de primera fila, desarrolló conceptos tan brillantes como La Liga de los Hombres Extraordinarios, Promethea, Tom Strong o Top Ten. Casi nada.

WildStorm: Especial 25 aniversario rememora la trayectoria de este sello imprescindible con un contenido excepcional. El libro se abre con la reproducción en blanco y negro del primer número del WildC.A.T.s del propio Lee, y presenta ilustraciones inéditas y bocetos de las principales franquicias de la editorial, así como historietas realizadas ex profeso (como una nueva aventura de The Authority, por Ellis y Hitch, y otra de Gen13, por J. Scott Campbell), o material poco conocido, como el tebeo de Wildcats que firmaron en 2006 Grant Morrison y Lee, al que acompaña el guion inédito de la continuación que nunca se hizo.