El Círculo de Artesanos critica el "desinterés" del alcalde por el V Centenario

El Círculo de Artesanos criticó ayer el "desinterés" del alcalde, Víctor Mora, hacia el V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo, lamentando "la falta de liderazgo" del Ayuntamiento en torno a esta conmemoración.

En un distendido desayuno informativo convocado para presentar a los medios el nuevo equipo de comunicación del Círculo, su presidente, Enrique Román, admitió toda clase de preguntas, comentarios e incluso críticas de los periodistas sobre la actividad de la entidad en relación al V Centenario. Relató con detalle situaciones de "falta de interés y liderazgo" municipal hacia la efeméride y reconoció públicamente que el Círculo no mantiene ninguna relación con la Fundación Puerta de América desde su creación en 2012, debido a una "ruptura personal" con Francisco Pacheco por diferencias sobre planteamientos asociativos para la conmemoración.

Con respecto a la gestión del Ayuntamiento, Román añadió que "el problema es que Sanlúcar no tiene un proyecto ni iniciativa propia" para la celebración del V Centenario, asegurando que las distintas entidades locales que promueven actividades con vistas a la conmemoración "necesitan" que el Consistorio lleve a cabo gestiones de "coordinación". Según censuró, el Cabildo " dice que tiene muchos proyectos", pero "no nos informa" de cuáles son exactamente. Igualmente, criticó que no se ha celebrado la reunión prevista en Sanlúcar para finales de 2016 a fin de abordar "un proyecto común" con Sevilla en la comisión que comparten.

A su juicio, "la falta de una apuesta definitiva" del Ayuntamiento por el V Centenario "no es cuestión de dinero, sino de tener interés y trabajar mucho".

Román apuntó que los eventos conmemorativos que organiza el Círculo para la ciudad tienen un coste de casi 12.000 euros al año y que esta entidad no recibe del Consistorio ninguna subvención, precisando que la última fue de 1.800 euros en 2013. Actualmente cuenta con unos 250 socios.