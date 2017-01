El Gobierno de Sanlúcar asegura que "informes técnicos impiden" la rebaja del IBI

La concejala de Economía y Hacienda, la socialista Inmaculada Muñoz, manifestó ayer que "informes técnicos municipales impiden, por razones legales, que el Ayuntamiento pueda compensar la subida del 4% de los valores catastrales fijada por el Gobierno central", como tenía previsto plantear el PSOE local al Pleno del Consistorio.

Según explicó, los técnicos municipales "se han topado con dos hechos relevantes que hacen que valoren negativamente la bajada del tipo impositivo" del IBI por parte del Cabildo. Por un lado, comprueban que "el año 2016 ha sido el último de la regularización catastral y ya están dadas de alta todas las viviendas que no estaban contribuyendo, por lo que no se prevé para 2017 ingresos extraordinarios por este concepto, que es el que nos ha permitido bajar el tipo impositivo en los últimos años". "Si se le aplica al padrón una bajada del tipo en un 4% para compensar la subida del Gobierno central sale una cuantía inferior a la de 2016", resultando ser una "medida incompatible" de acuerdo con lo establecido por el decreto estatal específico. "Por lo tanto, el 4% no se puede bajar", aseguró.

El otro "hecho relevante" detectado por los técnicos del Ayuntamiento es que "este año, tras la sentencia del Tribunal Supremo que ha modificado la Ley del Catastro, se les van a devolver los recibos de 2016 a muchos ciudadanos que tienen inmuebles en suelos urbanizables, que no están desarrollados y que estaban valorados como urbanos, pues ahora van a ser valorados como rústicos". "Según estiman los técnicos, este procedimiento afecta a unas 800 referencias catastrales, no recibos, pues puede haber más de uno por referencia", explicó precisando que "aún no se puede determinar el importe".

Muñoz dijo haber informado sobre este asunto a toda la oposición municipal antes de hacerlo públicamente. "Sentimos enormemente no poder evitar esta subida que nos ha hecho el Gobierno central", apostilló.