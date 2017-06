El alma del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo

-buenos días, Paco.

-Dime, Javier.

Era el divulgador de cabecera de la gesta en conferencias, pero también en la calle

-Diario de Cádiz va a publicar en junio un suplemento con motivo de su 150 aniversario y he pensado que es una buena oportunidad para difundir la conmemoración del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo.

-Magnífico.

-Te llamo a ti porque eres el sanluqueño que más sabe de la Primera Vuelta al Mundo y también el que más se mueve para promocionar el V Centenario. Será una entrevista personal.

-Hombre, muchas gracias. Quedamos el día que quieras, a la hora que sea y donde mejor te venga. Si no tengo ninguna conferencia o ningún imprevisto, estoy a tu entera disposición cuando te dé la gana.

Así se gestó la última entrevista a Francisco Pacheco, que el pasado viernes falleció de un infarto a los 59 años de edad. Sanlúcar no termina aún de creerse la muerte del presidente de la Fundación Puerta de América.

Nos citamos en su bar-parroquia de la céntrica Plaza de San Roque y pide manzanilla. Beberá vino para charlar de lo que le apasiona. Durante casi una hora no para de hablar de la última gestión, la última conferencia, el último documento histórico... De Sanlúcar y la Primera Vuelta al Mundo. Es imposible que su relato deje indiferente. Entonces le interrumpo estúpidamente para decirle que tengo un cuestionario para que me cuente lo que ya me ha requeteexplicado con entusiasmo.

-Pregunta lo que quieras.

Le digo que es el divulgador de cabecera de esta gesta en la ciudad. "Me la sé casi de memoria, digamos, en un 90%, con todos sus intríngulis", asegura. Su afán por "reivindicar que Sanlúcar fue el puerto de salida y de llegada" en la histórica expedición de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano (1519-1522) le llevó a "indagar y estudiar muchísimo en los archivos de Sevilla y leer bastantes libros". Contaba de memoria cada detalle de aquella hazaña. Lo hacía en los medios de comunicación, conferencias y actos protocolarios, pero también charlando en la calle. Hablaba de la efeméride como de fútbol, deporte al que, por cierto, era muy aficionado.

Autor de la obra En busca de las especias. La Primera Vuelta al Mundo, editado por su fundación, Pacheco empezó a interesarse por este hecho histórico como consecuencia de "la rebeldía de comprobar que Sanlúcar pasó desapercibida en la Expo'92, a pesar de atesorar una historia tan extraordinaria". "Pensé que mi ciudad iba a tener mucha más repercusión en la conmemoración de los viajes colombinos y comprobé que se la llevaron, como siempre, las grandes capitales: Sevilla, Cádiz y Huelva. Teniendo en cuenta que Sanlúcar fue un punto de inflexión en la Carrera de Indias -Cristóbal Colón estuvo en esta ciudad en cinco de sus ocho viajes-, debería haber tenido tanta o más representatividad que Palos de la Frontera", afirmaba.

Este militar en la reserva inició su labor reivindicativa del V Centenario hace ya más de una década. Primero lo hizo a título personal y en 2010 creó la citada fundación, cuyo objetivo es "difundir la importancia de Sanlúcar en la Carrera de Indias durante casi dos siglos". "Era el puerto por excelencia de la ciudad de Sevilla, como se puede comprobar en el Archivo de Indias. Hay infinidad de documentos de la Casa de Contratación, cuyos funcionarios se desplazaban continuamente a Sanlúcar para recibir o despachar a las flotas. En la mayoría de las expediciones los pertrechos se prepararon en esta ciudad", destacaba.

La entidad impulsada por Pacheco, que promueve anualmente los premios Capitán de Galeones, trata así de "desempolvar la rica historia de Sanlúcar en la Carrera de Indias y reivindicar su protagonismo en el V Centenario". Este sanluqueño defendía que el municipio "debe aprovechar esta oportunidad como una ciudad multicultural que reciba a los países que participaron en la Carrera de Indias y, sobre todo, en la Primera Vuelta al Mundo". Así, planteaba con convicción que entre 2019 y 2022 se celebre en Sanlúcar "una Fitur miniuniversal" que dure 36 meses, dedicando cada uno de ellos a una nación. "Hay muchos países interesados en participar en este proyecto", aseveraba subrayando, además, el "atractivo turístico" que supondría para la ciudad.

Para la fotografía de la entrevista pensamos en la réplica de la Nao Victoria que realizaron el año pasado tres presos de la cárcel Puerto III a iniciativa, precisamente, de la Fundación Puerta de América. Se halla en el Centro Cultural La Victoria. Pacheco posa junto a la obra con evidente orgullo y siguiendo pacientemente las indicaciones del compañero Fito Carreto para la toma de una instantánea muy especial. No buscábamos una foto cualquiera. A la postre, desgraciadamente, el destino ha sentenciado que no fue una foto cualquiera.

Camino de la Plaza del Cabildo para despedirnos nos habla de las curiosidades que le pregunta el público en sus charlas. De las imágenes religiosas huecas con objetos de valor que llegaban a nuestras costas, del alquiler de gatos para acabar con los roedores en los barcos... De Sanlúcar y la Primera Vuelta al Mundo.

-¿Una cerveza?

-Gracias, Paco, pero tenemos prisa. Otra vez será.

-Cuando queráis. Javier, avísame cuando se publique.