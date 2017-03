Espíritu chirigotero

El Carnaval está que se sale, como certifican las audiencias del concurso del Falla y la legión de visitantes que quieren conocer sus entrañas y vivirlo en primera persona. Cualquier día habrá que dejar los autobuses en la autopista, porque cada rincón desde el Arco del Pópulo hasta La Viña pasando por el Mentidero se transforma en un teatro donde las coplas más irreverentes se llevan al público de calle. Fue un acierto extenderlo también al paseo marítimo, aunque alguien se olvidara del sonido. En cualquier caso, esta semana ha quedado demostrado que el personal cada vez busca con más entusiasmo las agrupaciones callejeras, que no sólo van a más en número, sino que cada vez son mejores. No se puede cantar por amor chirigotero con más talento y con menos vergüenza por el simple gusto de hacer reír. Un grupo de azafatas perdidas por la Catedral, Los que gritan en la puerta de los Juzgados, las Soul Sister en persona con unas voces prodigiosas, el romancero infinito, hasta los consejeros del emperador chino se inclinan ante el ritmo del Shangai... En Cádiz estos días, bajo el imperio del tres por cuatro, nada es lo que parece. Y sin duda, es el ingenio el motor que transforma a las ilegales y llena los hoteles. Este ángel que ni se compra ni se vende lo aprecian los visitantes tanto como saborear los cartuchos de pescaíto a precios también de risa. Si encima tienes la suerte de cruzarte por ejemplo con el Love más inspirado al compás de una guitarra, en apenas una hora te habrás reído más que en un año. Por todo ello, los únicos que no parecen tomarse en serio el Carnaval son los propios dirigentes políticos que aún no han encontrado el impulso necesario para inaugurar un museo que esté a la altura. En ello siguen.

El único lunar ha estado en el comportamiento incívico de quienes se niegan a evolucionar -a no pocos la Policía los tiene que llevar a casa porque no se sostienen en pie- y en las numerosas detenciones que se han registrado. El Ayuntamiento promueve con escaso éxito una campaña para reivindicar las señas de identidad del Carnaval frente al consumo de bebidas alcohólicas sin control en la vía pública. Se anima a los visitantes a disfrutar de las coplas que convierten al Carnaval en una fiesta única de interés internacional donde reina la creatividad. Pero a la vez un sinfín de empresas organizan viajes con ofertas que incluyen ronda de chupitos, tinto y cerveza y hasta una botella de espirituoso de regalo para los grupos. No falta ni el sorteo de un mega-pack botellón como reclamo. Y comoquiera que el regreso se fija al amanecer, también ofrecen el desayuno. La hostelería se queja y con razón. Porque si añadimos que el mismo Ayuntamiento que pide a los jóvenes que no den el cante en Carnaval, les instala una carpa gigantesca con el ánimo de recoger el botellón que invita únicamente a beber, la contradicción está servida. Ante este panorama, no puede sorprender que la Policía no dé abasto frente al trapicheo y el consumo de estupefacientes en mitad de la calle. Si al menos se invitara a las callejeras a pasar por la carpa -aunque en las actuales circunstancias no quieren ni locos- tendría algo de más sentido. Así los jóvenes entenderían algo mejor de regreso a casa a la fiesta de la copla y el disfraz.