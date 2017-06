Munícipes voladores

El Ayuntamiento no camina ni hacia delante ni detrás y los gaditanos no echan ni cuenta. El navajeo político está tan presente que es imposible adivinar el enorme sacrificio de estos concejales para representar a Cádiz. Lo mismo discuten por una medalla que por dos mulos que por Venezuela y nadie les entiende. Una pena. Han perdido tanto crédito que la ciudadanía se limita a pedir al alcalde con sorna que conceda la Medalla de Oro al monstruo espagueti volador. No espera más de munícipes que enfangan la política entre gritos, amenazas y pancartas invitadas a animar los plenos. Por fortuna, la ciudad cuenta con atractivos de sobra para navegar, pese a que sus concejales no pasen del tran tran del Expreso de Cádiz, nombre que le dio el cantaor Manuel Torre al burro que usaba como medio de transporte, cuando aún no estaba prohibido. A mitad de legislatura, el balance municipal no puede ser más discreto. Cuando la oposición toma aire por la nariz y emite algún sonido gutural para derribar al adversario, el gobierno responde desde las tripas con toda la munición a su alcance. La palabra y la iniciativa no están invitadas a los plenos. Y a la vez que Cádiz intenta abandonar la cola del pelotón, su Ayuntamiento multiplica los frentes abiertos a la menor pamplina. El popular Ignacio Romaní dice que le da miedo David Navarro porque en su día fue policía y llevó armas. Y el miedo, o más bien el hartazgo, lo provoca una oposición que no da la talla ni frente a un gobierno bajo mínimos. El socialista Fran González proclama que el equipo de José María González es el ejército de Pancho Vila". Como humorista no tiene precio, pues fue su partido el que decidió la suerte de esta legislatura. Y es él quien ni quita ni da, a la espera de que el alcalde se estrelle en la próxima curva, sin que importe el destino de la ciudad.

El gobierno se limita a amenazar con la única cantinela que se sabe de memoria, la denuncia en los juzgados. A Podemos le encanta apostar fuerte con su activismo político y no duda a la hora de llevar la política desde su supuesta autoridad moral a los bajos fondos, como demostró con su penúltima campaña contra la trama del PP. Pero en cuanto le pagan con la misma moneda se lo chiva al juez de turno con inútiles denuncias, como si la Justicia no suficiente trabajo por delante. Dos años después de que José María González pisara la alcaldía es imposible hacer balance porque ni su gobierno sabe lo que quiere. Al menos tuvo la lucidez de ofrecerle el bastón de mando a una ciudadanía que le tomó la palabra para encauzar su destino a la espera de que se aclaren. Ante la falta de impulso, son los gaditanos los que empujan. Y no se podrá quejar Podemos. Nada más estrenarse se encontró el segundo puente. Y la recuperación económica, aunque más tímida de lo que nos gustaría, empieza a flotar en el ambiente con la rehabilitación de inmuebles en el centro y proyectos como el hotel la Casa del Almirante y el de la estación. Poco cambiarán las cosas en los próximos dos años en San Juan de Dios. E igual le basta a los podemitas para seguir en el poder, pese a conformarse con las migajas en vez de pensar a lo grande. En cualquier caso nadie se apure, porque los gaditanos siempre estarán por encima de sus dirigentes.