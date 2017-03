Originalidad y ahorro en la decoración del hogar

Unos de los trabajos que más proliferan en la actualidad es el de interiorista, también llamados diseñadores de interiores. Estos profesionales llevan a cabo una tarea que no solo consiste en escoger unos muebles y adecuarlos a un espacio con cierta armonía, el diseñador de interiores debe conocer los hábitos de la familia que va a vivir en la casa que debe decorar, creando espacios en función de las personas y su rutina en la intimidad del hogar, aunque también hay muchas personas que deciden emprender esta función para la decoración de su casa.

Y es que para que una casa parezca un hogar y lleve el sello de quién ahí vive no solo bastan los muebles, si no que accesorios como espejos, cuadros, estanterías, esculturas y cortinas también tienen su papel, ya que están diseñados en su variedad para dar un toque personal, así como las lámparas, entre las que destacan las conocidas y elegantes lámparas Tiffany para decoración, inspiradas en el art decò francés que siguen siendo muy actuales y dan calidez a los ambientes con los cristales de distintas formas y colores decoradas con motivos florales. Tanto las de techo como las de pie aportan un toque de originalidad en la decoración de una casa, porque las lámparas Tiffany son uno de los poquísimos modelos de accesorios decorativos que llevan más de un siglo en el mercado y se avienen a todos los ambientes.

Cuidar de los muebles y accesorios del hogar

Para quienes compran poco a poco los accesorios de la que ha de ser su casa, evitando de esta manera un dispendio económico grande de una vez, o bien para aquellos que tienen que guardar, por el imperativo que sea, sus accesorios y muebles, la prioridad es encontrar una buena Tienda de Cajas de Cartón, puesto que no todas sirven para guardar según que cosas. Las tiendas especializadas en cajas de cartón y embalaje cuentan con un stock de cajas para almacenar fruta, para ropa, con sistemas antipolillas y para todos los usos. Incluso los cuadros y los espejos, siempre tan frágiles, cuentan con cajas especiales para que tras una mudanza, no nos encontremos con ellos echos añicos, como muchas veces sucede al embalarlo de cualquier forma.

Uno de los cuartos del hogar que más uso recibe es el baño y es también, junto a la cocina, el que más necesita ser actualizado. Los platos de ducha de resina en The Bath, la página web en la que se pueden adquirir todos los complementos de un cuarto de baño, son los más solicitados por quienes han decidido cambiar este espacio. La resina es un material que no resbala, resiste y es fácil de lavar. Una solución eficaz y también bonita, ya que existen resinas de todos los colores. Y como no, el resto corre a cargo de la imaginación del decorador de su propia casa.