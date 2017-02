Reflexiones políticas

Mi posición política ha sido siempre bastante homogénea. No ha habido en mi vida, como en la de tantos otros, cambios espectaculares de una posición a otra. Por supuesto que mi visión de la política está en relación con la evolución de los acontecimientos históricos, con el cambio de la historia. En ese sentido, me ha servido bastante ser un estudioso de las ciencias políticas y sociales.

Es decir, que la política la he entendido siempre muy sometida a sus propias leyes. Hay una breve novela mía, que es la última añadida posteriormente a La cabeza del cordero, cuya apertura son unas cuantas reflexiones de carácter político, amargas, irónicas. Vea lo que se dice ahí.

Mi posición siempre fue, básicamente, liberal, porque tal es mi visión del mundo. Responde a mi visión del mundo y a mi temperamento. Debiendo entenderse por liberal el reconocimiento y respeto de la autonomía de la persona. Y de que cuanto se hace en el mundo, en la historia, dimana de la libertad del hombre. No el hombre en abstracto, con mayúscula, sino los hombres en concreto. Creo que lo dije un día en estas conversaciones, que me había encontrado al corregir, para una nueva colaboración, mis escritos políticos de toda la vida, con que no sentía la necesidad de rechazar nada de lo que había escrito y suscrito.